We worden sinds jaar en dag in aanraking gebracht met diëten en food trends. De een nog veelbelovender dan de ander. Van het Keto dieet tot het Paleo dieet en van intermittent fasting tot intuitive eating. De nieuwste trend? Intuitive fasting. Maar die kun je volgens Jameela Jamil (en ons) maar het best keihard negeren.

want hoewel het als een goed idee lijkt om naar je intuïtie te luisteren wanneer het op voeding aankomt, is intuïtief vasten volgens haar niets anders dan een verkapte manier om jezelf geoorloofd te kunnen uithongeren.

Gevecht tegen dieetcultuur

Jameela Jamil zet zich na een jarenlange worsteling met een heftig eetprobleem voor de volle honderd procent in tegen de dieetcultuur. Dit doet ze met haar platform ‘I Weigh’, waarop ze met openhartige gesprekken, foto’s en tweets continu benadrukt dat je goed bent zoals je bent. Ongeacht je sekse, huidskleur, geaardheid, opleidingsniveau of gewicht.

Ook vecht ze sinds de lancering van haar platform tegen extreme diëten en ‘veelbelovende’ laxeermiddelen die op Instagram aangeprezen worden alsof het gezonde drankjes zijn.

Intuitive eating

De food trend ‘intuitive eating’ die een opmars maakt, is volgens haar gevaarlijk. Op Instagram pent ze een heel relaas neer om haar volgens te behoeden voor deze trend, aangezien ze vreest dat velen hierdoor een eetprobleem kunnen ontwikkelen. ‘Intuïtief eten is een nuttige term voor een gezondere relatie met voedsel. Maar het is een probleem voor de voedingsindustrie omdat het moeilijker is om geld te verdienen, omdat het geen snelle manier tot afvallen of reden voor obsessie is. Het is gewoon een duurzame gewoonte op de lange termijn van gezond verstand’, begint ze.

Uithongeren

‘Dus nu zetten ze deze klankterminologie ondersteboven in intuïtief vasten om weer boeken en apps te kunnen verkopen met intuitive fasting! Het is hetzelfde fucking concept! Eet gewoon wanneer je wilt en stop dan als je geen honger hebt. Tot je weer honger hebt’, vervolgt ze.

‘Maar ze concentreren zich op het vasten. En dan waarschijnlijk vertellen ze over de ‘detox voordelen’ tijdens de periode van deprivatie. Maar dat is helemaal niet nodig! Je lever en nieren ontgiften je op natuurlijke wijze. Je hoeft hiervoor niet te verhongeren. Ugh, wat een sukkels’, aldus Jameela. Beter kunnen we het niet verwoorden, Jamil.

