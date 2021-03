Is het spierpijn of een blessure? Zo herken je het verschil

Spierpijn na een goede work-out is niet meer dan normaal en een gevoel dat sommige mensen zelfs heel belonend vinden. Het is immers een teken dat je je spieren aan het werk hebt gezet en sterker wordt. Ténzij er meer aan de hand is en die spierpijn een blessure blijkt.

Als je traint, ontstaan er kleine scheurtjes in je spieren. Dat leidt tot een kleine ontstekingsreactie, waarop je spieren weer opbouwen en sterker worden. Maar als die scheurtjes te groot worden, begeef je je snel op het trein van een blessure. Het duurt langer om van te herstellen dan gewone spierpijn en heeft rust, ijs of een andere behandeling nodig. Teveel trainen, een verkeerde houding, een ongelukje of jezelf te hard pushen kunnen allemaal leiden tot een vervelende blessure.

Omdat het nou eenmaal allemaal pijnlijk is, is het lastig te zeggen of je simpelweg flinke spierpijn of een blessure hebt. Dit zijn de signalen waar je op moet letten om het verschil te voelen.

1. Let op de tekens van een blessure

Het klinkt heel obivous, maar we moeten het toch zeggen: als het eruit ziet als een blessure, is het waarschijnlijk een blessure. Is het gebied warm, rood, gezwollen of zie je blauwe plekken? Dat kan duiden op een serieuze ontsteking, overbelaste spieren of een blessure. Normale huis-, tuin- en keukenspierpijn spot je normaal gesproken niet met het blote oog.

2. Wat voor pijn voel je?

Voelt de pijn zeurend en ben je stijf? Of is het meer een scherpe, stekende pijn? Een zeurend gevoel kan een teken zijn dat je spieren hard hebben gewerkt en is een vrij standaardreactie na een work-out. Een scherpe pijn kan echter duiden op een blessure. In dat geval is het slim er een dokter naar te laten kijken.

3. Merk op wanneer je pijn voelt

Als je niet kunt zitten of een trap kunt lopen zonder te kreunen als een oud opaatje, heb je er waarschijnlijk een intense leg day op zitten. Maar als je pijn voelt op één specifieke plek in het lichaam, kan dat een teken zijn van een blessure.

4. Houd bij wanneer de pijn toeslaat

Een verrekte spier of een blessure voel je al tijdens de activiteit zelf. Een spier voelt oncomfortabel of verzwakt, terwijl spierpijn meestal pas de volgende dag komt. Als je hoort dat een gewricht een gek geluid maakt tijdens het sporten, kan dat duiden op een blessure. Als de pijn zich pas langzaam in de daarop volgende uren en dagen meldt, heb je waarschijnlijk te maken met spierpijn.

5. Houd bij hoe lang de pijn duurt

Hoelang de pijn duurt is een handige manier om te ontdekken of er sprake is van spierpijn of dat er meer aan de hand is. De spierpijn die je een dag na de work-out voelt, kan tot wel drie dagen aanhouden. Die microscheurtjes in je spieren helen zichzelf aan de hand van rust en een voedzaam eetpatroon. Je kunt ook een foamroller, wat ijs op de plek leggen of stretchen om de pijn te verlichten. Als je na drie dagen nog steeds pijn voelt, kan er sprake zijn van een blessure. Als er na twee weken nog niet 90% verbetering is, is het tijd voor een expert.

6. Monitor hoe de pijn je dagelijkse activiteiten beïnvloedt

Spierpijn zorgt er misschien voor dat je gaat zitten als een bejaarde of een paar dagen idioot de trap af loopt, maar je kunt verder nog wel normaal functioneren. Als de pijn echter zo heftig is dat je bepaalde dingen niet kunt doen, zoals iets kleins optillen of normaal op je benen staan, is er misschien een groter probleem gaande. Als die dagelijkse activiteiten de pijn nog erger maken, is het al helemaal tijd voor een dokter.

7. Check of de pijn terugkomt

Als de pijn terugkomt terwijl je het voldoende tijd hebt gegeven om te helen, kan het zijn dat die pijn meer is dan een post-work-out spierpijn. Waarschijnlijk is er dan een mechanisch probleem. Je legt druk op je lichaam die het op dat moment niet aan kan – of dat nou komt door teveel trainen, een zwakke plek of een verkeerde houding. Achterhaal waar het mechanische probleem precies ligt als rust alleen het probleem niet oplost.

Ga bij twijfel naar een fysiotherapeut of huisarts zodat je niet te lang rond blijft lopen met potentiële blessures.

Bron: Byrdie | Beeld: Getty