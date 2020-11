Jason Momoa zat diep in de schulden na eerste seizoen Game of Thrones

Je zou denken dat je als acteur binnen bent zodra je een heel seizoen Game of Thrones hebt gedraaid. In het geval van Jason Momoa blijkt niets minder waar.

Jason speelde als Khal Drogo alleen een grote rol in het eerste seizoen van de hit-fantasyserie. Na de opnames belandde de acteur in een zwart gat. In een interview met InStyle vertelt hij hoe hij diep in de schulden belandde. Hij kon amper de rekeningen en vaste lasten betalen van het huis dat hij deelde met zijn vrouw Lisa Bonet en hun kinderen Lola Iolani (13) en Nakoa-Wolf Manakauopo Namakaeha (11).

Niet aan de bak

Terwijl zijn collega’s groot succes boekten, raakte Jason diep in de put nadat zijn personage de laatste aflevering van het eerste seizoen niet overleefde. ‘We leden honger na Game of Thrones. Ik kwam niet aan de bak. Het is behoorlijk uitdagend als je kleine kinderen hebt en in de schulden zit.’

Vorig jaar onthulde Jason al dat hij te arm was om tijdens een break van Game of Thrones terug naar huis te vliegen. Een vriend huurde daarom met hem een busje om rond te rijden in Ierland, waar de serie werd opgenomen. ‘We reden door het prachtige landschap op zoek naar het volgende glas Guinness.’

Pas jaren later, toen hij werd gecast als Aquaman, zag het er financieel weer zonnig uit voor de filmster. Vandaag de dag kan hij nog steeds amper geloven dat hij het gemaakt heeft. ‘Als ik mijn naam tussen die van Josh Brolin en Javier Bardem zie staan, kan ik het amper geloven. Ik voel me nog steeds een kind dat niet weet wat ‘ie meemaakt.’

Vrouwelijke kant

In het interview vertelt hij ook over het vaderschap. ‘Omdat ik zonder vader ben opgegroeid, wist ik niet wat nodig was om een goede vader te zijn. Ik wil niet alleen maar ‘omdat ik het zeg’ tegen mijn zoon zeggen. Ik wil echt een connectie met hem aangaan, laten zien dat hij kwetsbaar en open kan zijn.’ Ondanks zijn indrukwekkende voorkomen, is Jason zeker geen macho. ‘Ik bedoel, natuurlijk ben ik wel een strijder. Maar ik ben ook de eerste die toegeeft dat ‘ie problemen heeft en die problemen wil rechtzetten. We hebben allemaal een vrouwelijke- en een mannelijke kant in ons die we allebei moeten omarmen.’

Oké, we zijn verliefd. Nog niet overtuigd? Neem dan de tijd om op je gemakje deze shoot te bewonderen.

