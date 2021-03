Je moet het maar willen: ‘haunted mansion’ van Jeffrey Epstein verkocht

Tijdens huizenjacht kom je er vaak achter dat je de keuze eigenlijk altijd met gevoel maakt. Je weet vaak bij het betreden van je potentiële nieuwe huis direct of de vibe je aanspreekt of niet. Dit geldt echter niet voor iedereen, want het spookhuis van Jeffrey Epstein is verkocht.

De gemiddelde mens zou bij het binnenkomen direct denken aan alle nare scenarios die zich in het huis hebben afgespeeld. Maar de nieuwe bewoners werden naar verluidt direct verliefd op het huis. Ze telden voor de New Yorkse mansion een kleine 51 miljoen (!) dollar voor neer.

Spookhuis Decennialang leefde Jeffrey Epstein zorgeloos in het indrukwekkende New Yorkse herenhuis. Hij ontving er allerlei grote namen – Woody Allen, de Britse prins Andrew, Trump – en iedere kamer van het pand voorzag hij van bizarre decoraties. Hij liet onder andere een gang betegelen met oogbollen en er stond een opgezette poedel in een kamer, om maar wat van zijn sinistere keuzes te noemen. New Yorks herenhuis Hier ging hij zijn gang, tot hij uiteindelijk werd gearresteerd voor (naar verluidt) het hebben van sekshandel en mishandeling van tientallen meisjes vanaf 14 jaar. Niet écht de sferen waarin je graag zou vertoeven, me dunkt. Maar ja, het huis betreft wel een van de grootste privéwoningen van Manhattan. Een pand dat natuurlijk niet lang leeg zou staan voor het weggekaapt zou worden. Spiritueel reinigen De kopers zijn Michael D. Daffey, directeur van Goldman Sachs en zijn vrouw, Blake Daffey. New York Times laat weten dat het stel eerste een grote schoonmaak houdt, en het huis spiritueel laat reinigen in de hoop de nare geschiedenis uit te kunnen wissen. Het echtpaar vertelde het ondanks alles ‘een pand met veel potentie’ te vinden.

Bron: The Cut | Beeld: Getty