Oye mamacita: Jennifer Lopez (51) poseert poedelnaakt op nieuwe cover

Coronakilo’s, tweelingen baren en de tand des tijds krijgen geen vat op Jennifer Lopez. De 51-jarige zangeres komt vrijdag met een nieuwe single (‘The Morning’). Om dat te vieren poseert ze poedeltjenaakt op de singlecover.

Met zo’n loeistrak lichaam zouden wij ook iedere gelegenheid aangrijpen om naakt te gaan. Want halló: wat ziet Jennifer Lopez er buitenaards goed uit. Daar traint de artiest ongetwijfeld hard voor, gezien de killer abs en sterk getonede armen, benen, en tja, wat niet, eigenlijk?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Lopez (@jlo)

Zuurpruimen

‘Verrassing! Hierbij laat ik jullie het eerste artwork zien voor mijn nieuwe nummer,’ schrijft Jennifer bij de Instagrampost. Onder de foto stromen de complimenten, hartjes en vlammen binnen. ‘Dit motiveert mij weer te gaan sporten, het is mooi geweest met die coronokilo’s’, schrijft iemand.

Uiteraard melden zich ook een paar zuurpruimen die zich afvragen of je naakt moet gaan om een single te verkopen. ‘Wees geen Kardashian’, schrijft iemand. Eigenlijk is hier van toepassing wat onze moeders ook altijd zeiden over onaardige meisjes op het schoolplein vroeger: die zijn gewoon jaloers.

