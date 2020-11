Aankomende first lady van de Verenigde Staten of niet, als Jill Biden in januari haar intrek in het Witte Huis heeft genomen, wil ze ook blijven werken als docent Engels. Een portret van de vrouw die evengoed ‘juf Jill’ en ‘dr. Biden’ is als ‘echtgenote van’.

Toegegeven: momenteel staat Jill Biden niet voor de klas, zelfs niet coronaproof vanachter een webcam. Ze is tijdelijk gestopt met werken om haar echtgenoot Joe Biden te steunen tijdens zijn campagne, maar liet in een interview met CBS News weten dolgraag de draad weer op te pakken zodra ze het Witte Huis heeft bereikt. Deze onderbreking van haar onderwijscarrière is de eerste sinds 1981.

Ook toen Joe van 2009 tot 2017 vicepresident onder Barack Obama was, werkte ze door. Daarmee was ze voor zover bekend de eerste second lady die haar betaalde baan aanhield.

Blind date met Joe Biden (voor haar althans)

Jill Jacobs kwam op 5 juni 1951 ter wereld in New Jersey en was de oudste van vijf zussen. Na het behalen van haar middelbareschooldiploma en een korte flirt met de opleiding modemarketing, switchte ze op haar negentiende naar de studie Engels aan de University of Delaware. In de jaren die volgden, zou ze naast die bachelor ook twee masterdiploma’s en een onderwijsdoctoraat op haar cv bijschrijven.

Toen ze op haar 24e net in de scheiding van haar eerste man lag, ging ze op een blind date met Joe. Hij was de broer van Frank, een goede bekende van haar. Voor Joe was de date echter allesbehalve ‘blind’: hij had Jill als model op een lokale reclameposter gezien en was in zijn nopjes dat zijn broer haar telefoonnummer had. Ondanks de lauwe eerste indruk van Jill (“Hij droeg een blazer en loafers! Dit gaat nooit iets worden, in geen miljoen jaar, dacht ik”, vertrouwde ze Vogue decennia later toe) bleek het een match.

Senator en weduwnaar

De negen jaar oudere Joe was op dat moment al senator en weduwnaar: zijn eerste vrouw en eenjarige dochter waren in 1972 omgekomen bij een auto-ongeluk. Joe moest haar maar liefst vijf keer ten huwelijk vragen voordat Jill toehapte. “Ik kon het niet maken dat er nogmaals een moeder uit hun (Joes twee zonen Hunter en Beau, red.) leven zou verdwijnen. Dus ik moest er 100 procent zeker van zijn”, blikte ze bij BBC News terug.

Altijd voor de klas

Het stel trouwde in 1977 en kreeg in 1981 dochter Ashley. Na haar zwangerschapsverlof zou Jill bijna dertig jaar achtereen voor de klas staan, ondanks de steeds drukkere politieke carrière van haar man.

Veel van haar lessen Engels gaf ze op een zogeheten community college: een openbare school met veelal tweejarige hbo-achtige programma’s. “Een van Amerika’s best bewaarde geheimen”, zo noemde ze dergelijke scholen toen ze in haar tijd als second lady (de vrouw van de Amerikaanse vicepresident) lobbyde voor een betere samenwerking tussen scholen en werkgevers. Naast onderwijs vroeg ze in de jaren onder Obama ook aandacht voor borstkanker en de positie van gezinnen van militairen in de maatschappij.

Eerder doceerde Jill al in een psychiatrisch ziekenhuis voor jongvolwassenen en een ‘gewone’ openbare middelbare school. Brandywine High School in Delaware leverde haar begin jaren negentig bijvoorbeeld zulke warme herinneringen op, dat die school decennia later – in augustus 2020 – het decor werd van haar toespraak voor de Democratische Nationale Conventie.

“Lesgeven is niet wat ik doe, maar wat ik ben”, zo vatte ze haar liefde voor het vak die dag samen op Twitter.

Voor het eerst meer op de voorgrond

De speech op de conventie was typerend voor de ontwikkeling die Jill doormaakte. Terwijl ze zich bij eerdere campagnes van haar man nog op de achtergrond hield, drukte ze in 2020 het gaspedaal in. Ze hielp haar echtgenoot met de campagne, stond geregeld aan zijn zijde bij optredens en organiseerde evenementen en fundraisers. Ook nam ze het voor Joe op toen hij een dag na de aankondiging van zijn presidentiële campagne werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ook bij de keuze voor Joes running mate (kandidaat voor het vicepresidentschap) had Jill een vinger in de pap. Leden van de selectiecommissie presenteerden hun bevindingen aan de Bidens en ze lieten hun keus vallen op Kamala Harris.

‘Je favoriete leerkracht’

En hoe omschrijft de nieuwgekozen president zijn vrouw? Na Jills optreden op de Democratische Nationale Conventie noemde hij haar onder meer de sterkste persoon die hij kent en “iemand die zichzelf nooit veel credit geeft”. Maar vooral verwees hij naar haar vakgebied: “Denk even aan je favoriete leerkracht, die jou het vertrouwen gaf om in jezelf te geloven. Dat is het soort first lady dat Jill Biden zal zijn.”