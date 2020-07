Jordy weet hart te winnen van déze BN’er: ‘Ik heb nog één roos’

Jordy moest de Bachelorette verlaten na heel wat verwarring over de woorden ‘kus’ en ‘zoen’. Een flinke domper, aangezien hij zichzelf als dé perfecte match zag voor Gaby. Toch heeft hij nu het hart weten te winnen van een andere BN’er.

Uhm, whut: had Jordy een vriendin tijdens opnames ‘De Bachelorette’?

Nu is er sowieso wat ruis ontstaan door de deelname van Jordy. Had hij wel of niet een vriendin tijdens een opnames? En deed hij mee voor de fame (hij was immers eerder kandidaat in een modellenwedstrijd én heeft een bekende moeder) of was hij oprecht met Gaby?

Jordy BN’er

Hoe dan ook, Jordy was razend populair bij kijkers en de verbazing was dan ook groot toen hij het spel moest verlaten. Toch hoeft hij niet lang te treuren: een andere BN’er heeft namelijk maar wat graag een roos voor hem over. We hebben het over niemand minder dan Gordon.

Personal trainer

Nu denk je, hoe kennen die twee elkaar nu weer? Nou, Gordon is druk bezig om fit te worden en wie kan hem daar nu beter bij helpen dan Jordy. De casanova is immers personal trainer, dus hij weet als geen ander hoe hij de zanger in shape kan krijgen. Dat moet dus wel goed komen!

Roos

En hoewel Gordon ook ooit meedeed aan een datingprogramma (hierin zou hij zelfs in het huwelijksbootje stappen), koos hij daarin voor zichzelf. Maar als hij deze keer de beslissing mocht maken, dan wist hij het wel. In een video laat de presentator weten: ‘Ik heb nog één roos over dus ik hoop dat ‘ie hem aanneemt. Gaby, wat ben jij een stomme doos dat je dit laat gaan.’ Een schot in de roos dus: deze BN’er en Jordy.

