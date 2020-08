‘Acteur Justin Hartley meerdere keren gevraagd om reactie in Selling Sunset’

Iedereen die het laatste seizoen Selling Sunset heeft gebinged, zag hoe rücksichtslos het hart van makelaar Chrishell Stause werd gebroken. Haar man, acteur Justin Hartley, vroeg uit het niets de scheidingspapieren aan en onthield zich vervolgens van iedere vorm van commentaar.

Kijkers zagen hoe Chrishell in de serie veranderde in een schim van zichzelf. Kilo’s afgevallen en met rood behuilde ogen probeert de makelaar de klap te verwerken. De scheiding kwam voor haar als een donderklap bij heldere hemel en dat liet ook haar collega’s niet onberoerd.

Grote verontwaardiging

In de serie vertelt Chrishell dat ze pas een uur voor de rest van de wereld het te horen kreeg op de hoogte werd gebracht van de scheidingsaanvraag. Justin voelde zich vervolgens niet geroepen enige vorm van toelichting te geven. Dit tot enorme verontwaardiging onder haar vriendinnen en kijkers, want hoe kun je dit iemand met wie je zes jaar hebt geleefd aandoen?

Reactie Justin

De makers van de show vertellen nu dat ze de This is us-acteur wel degelijk om een reactie hebben gevraagd. Daar ging hij niet op in. “Ik denk dat het gewoon contractueel was. We hebben hem heel vaak gevraagd voor de show. Ik denk dat hij door zijn contract met NBC niet in de show kon komen”, zegt producent Adam Divello tegenover Variety. Naar verluidt heeft hij de afleveringen niet gezien, maar is hij wel op de hoogte van wat over hem werd gezegd.

‘Niet alles klopt’

“Hij vindt het vervelend dat Chrishell hun privé-informatie openbaar heeft gemaakt, niet alles van haar verhaal zou kloppen. Zijn goede vrienden en familie weten wat er echt is gebeurd, net als Chrishell, dus het is uiteindelijk haar keuze wat er wordt neergezet”, zegt een ingewijde tegen US Weekly.

Vraagtekens

In Selling Sunset is te zien hoe makelaar Davina luidkeels en meermaals vraagtekens zet bij het verhaal van haar collega. Op de bruiloft van Christine roept zij dat er altijd twee kanten aan het verhaal zitten en Chrishells verhaal wel heel eenzijdig is. Dit tot groot verdriet van Chrishell, die vervolgens, met het nodige gevoel voor drama, het feest verlaat.

Laten we hopen dat tussen Chrishell en haar ex-man Justin inmiddels wél een volwassen gesprek heeft plaatsgevonden.

