Kabinet onderzoekt betaald verlof na miskraam of doodgeboorte: ‘Dit hevige verlies moet een plaatsje krijgen’

Dat je betaald verlof krijgt van je werk na een geboorte is vrij vanzelfsprekend, maar na een miskraam of een doodgeboorte is dat niet het geval. Na een aangenomen wet in Nieuw-Zeeland die stellen het recht geeft op drie dagen verlof na het verlies van hun kindje na de geboorte, onderzoekt het Nederlandse kabinet de mogelijkheden.

Al eerder zegde het Nederlandse kabinet toe voor een onderzoek naar rouwverwerking op de werkvloer en de mogelijkheid tot rouwverlof. Nu wordt voor het onderzoek ook naar de verlofregeling in Nieuw-Zeeland gekeken. Volgens GroenLinks en de SGP zou Nederland een voorbeeld aan het land moeten nemen.

