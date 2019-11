Vorstelijk overnachten in deze luxe kastelen

Slaap als een koning of koningin in één van deze prachtige kastelen.

Klein maar fijn

Helemaal tot rust komen in heerlijke luxe? Dat gaat je wel lukken in het kleinste kasteel van Nederland. Fantastisch eten in het restaurant in de balzaal, prachtige hotelsuites, je voelt je hier echte royalty. Ga daarna het mooie stadpark in, om het volk toe te wuiven.

kasteeltjehattem.com

Als een keizerin

Verstopt in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug staat het 120 jaar oude kasteel Kerkebosch. Ook hier prachtige kamers – er is er zelfs een met een keizerlijk, handgesneden hemelbed – met mooi uitzicht, een vorstelijk ontbijt en een fraaie kasteeltuin. Ja hoor, hier houd je het wel één, twee nachtjes uit.

kasteelkerckebosch.com

Slapen in het torentje

De naam is allesbehalve sexy, maar mán, wat is kasteel TerWorm een geweldige plek om totaal te onthaasten. Het ligt in Limburg, dus culinair zit het hier wel goed en dan zijn de kamers ook nog eens lekker luxe. En worden jij en prins(es) gek van de rust, dan liggen steden als Heerlen en Aken om de hoek.

terworm.nl

