Kate Middelton is uitgeroepen tot meest stijlvolle royal wereldwijd. Ze mag zich nu officieel een mode-icoon noemen, want ze wordt in de lijst geplaatst tussen namen als de singer turned designer Victoria Beckham en influencer Chiara Ferragni.

En de geniale geruite jas, waarin ze laatst werd gespot? Een soortgelijk model kun je dus gewoon bij Zara bemachtigen.

Erelijst

Het is niet de minste lijst om tussen te staan. Internationaal luxeplatform Farfetch creëerde en lijst waarin de namen der namen uit celebrityland gerangschikt worden op hun stijlvolle voorkomen. Dat daar ook leden van het koningshuis bij horen, is dan ook geen verrassing. Waar Kate en Meghan gaan, gaat de pers. Hun looks worden dan ook steevast uitgemeten in de bladen, maar dat komt Kate Middleton nú wel goed uit.

Top 5

Want doordat al haar outfits vastgelegd worden, kunnen we al langere tijd niet om haar modekennis heen. Ze stoot Meghan van de troon, maar toch staat Victoria Beckham op nummer één in de lijst. De Italiaanse blogger en onderneemster Chiara Ferragni volgt Kate Middelton met een derde plek op de voet, gevolgd door de Amerikaanse Olivia Palermo en popster Ellie Goulding.

Do it like Kate

Wil je net als Kate klassiek voor de dag komen? Houd dan de volgende stijlregels aal: kies voor midi in plaats van mini, ga voor klassiek in plaats van stoer en verkies ingetogen boven opvallend. Maar trendgevoelig, dat mag een outfit à la Kate wel zijn. Ze draagt namelijk geregeld een kledingstuk dat helemaal hip is, zoals die geruite jas waar iedereen op slag verliefd op werd. Wil je hem ook hebben? Dan kun je bij Zara een soortelijk model shoppen, met een ietwat liever prijskaartje dan de originele variant. Thank us later!

