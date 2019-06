Keeping Up With The Kardashian Kids: alle kinderen op een rijtje

Kim Kardashian en Kanye West hebben twee weken geleden de naam van hun vierde kind bekend gemaakt: Psalm West. Maar eerlijk? Wij kunnen niet meer volgen hoeveel kinderen de Kardashians nou precies hebben, laat staan hoe ze heten. Daarom zetten we ze even op een rijtje.

Kourtney Kardashian

De oudste dochter van Kris Jenner, was de eerste die aan kinderen begon. In totaal heeft Kourtney drie kids met ex-man Scott Disick. Zowel Kourtney’s kinderen als Scott komen regelmatig voor in hun realityshow Keeping Up With The Kardashians (KUWTK).

Mason Dash Disick

Mason is Kourtneys oudste zoon (9). Hij werd geboren op 14 december in 2009 en de bevalling werd helemaal uitgezonden in seizoen 4 van KUWTK. Mason’s tweede naam ‘Dash’ verwijst naar zijn grootvader Robert Kardashian. Dash was zijn bijnaam.

Penelope Scotland Disick

Penelope (6) of ‘P’, zoals ze vaak genoemd wordt door haar familie, is Kourtney en Scott’s eerste dochter. Ze werd geboren op 8 juli 2012 en ook die bevalling werd uitgezonden in KUWTK. Ze stond onmiddellijk bekend als ‘het kind dat Kourtney er zelf heeft uitgetrokken’.

Reign Aston Disick

Reign (4), hun tweede zoon, werd geboren op de 5e verjaardag van zoon Mason, op 14 december 2014. Reigns geboorte werd, in tegenstelling tot die van zijn broer en zus, niet uitgezonden. Ook Reign zelf zagen we pas na enkele maanden voorbijkomen in de realityshow. In tegenstelling tot wat veel kijkers denken, is de langharige Reign dus wel degelijk een jongen. Maar Kourtney heeft er altijd al om bekend gestaan haar kinderen volledig vrij te laten in wie ze zijn en wat ze dragen.

Kim Kardashian

Kris’ tweede dochter en veruit de bekendste van de Kardashians is Kim. Zij heeft samen met rapper Kanye West vier kinderen. Kanye is Kim’s derde echtgenoot, maar wel de enige waar ze kinderen mee kreeg.

North West

Van North of Nori West zal je ongetwijfeld al wel gehoord hebben. Toen Kims eerste dochter geboren werd op 15 juni 2013 vroegen veel mensen zich af of ze wel wist dat noord-west een windrichting was. Maar die bevalling ging niet zonder horten of stoten.

Ten eerste was Kim gedurende haar zwangerschap technisch gezien nog getrouwd met Kris Humpries. Tijdens haar zwangerschap had Kim ook last van pre-eclampsie, beter bekend als een zwangerschapsvergiftiging. Daardoor werd North zes weken te vroeg geboren. Ze verscheen pas in KUWTK toen ze twee was.

Ondertussen is de vijfjarige North ontpopt tot een even grote diva als haar moeder.

Saint West

Twee jaar later werd Kim en Kanyes eerste zoon geboren, Saint (3). Ook dit keer was er sprake van een moeilijke zwangerschap en werd Kim sterk geadviseerd niet meer zwanger te worden na Saint. Omdat Kim en Kayne hem zagen als een godsgeschenk, noemden ze hem Saint. Hun zoontje werd geboren op 15 december 2015.

Chicago West

Op 15 januari 2018 werd Kim’s tweede dochter Chicago (1) geboren. Chicago, ook ‘Chi’ genoemd, werd geboren via een draagmoeder, nadat de dokters Kim hadden afgeraden nogmaals zwanger te worden. Chi werd vernoemd naar papa Kanyes thuisbasis en is daarmee de derde West met een speciale naam.

Psalm West

Ook Kim’s pasgeboren zoontje Psalm, die nog geen maand oud is, werd geboren via een draagmoeder. Na een week radiostilte over de nieuwe baby, werd zijn naam bekend gemaakt via Instagram. De naam Psalm zou verwijzen naar hoe gelovig Kim en Kayne zijn, als bedankje aan god, dat ook hun vierde kindje gezond en wel is.

Khloé Kardashian

De jongste dochter van Kriss Jenner en Robert Kardashian is Khloé. Na lang geprobeerd te hebben om zwanger te geraken met haar ex-man Lamar Odem, lukte het haar vorig jaar met ex-vriend Tristan Thompson om zwanger te worden.

True Thompson

True werd geboren op 12 april 2018. Vlak voor de geboorte gingen er al geruchten rond dat Tristan zijn zwangere vriendin Khloé bedrogen zou hebben. Daar kwam weinig reactie op en het werd duidelijk dat Khloé zich wou focussen op baby True. dit keer met de BFF van zusje Kylie

Een halfjaar later bleek dat Tristan weer een scheve schaats had gereden, dit keer met de BFF van zusje Kylie, Jordyn Woods. Na een lange mediastilte en enkele hysterische tweets van de Kardashian-zusjes, liet Khloé weten dat zij en Tristan officieel uit elkaar waren. Het lijkt erop dat Khloé haar dochter nu alleen opvoedt.

Rob Kardashian

Robert is het laatste kind van Kris Jenner en Robert Kardashian en werd vernoemd naar zijn vader. Ook hij is vader en kreeg een dochtertje met zijn ex-verloofde Blac Chyna.

Dream Renée Kardashian

Dream (2) werd geboren op 10 november 2016 en is tot nu toe het enige kind die de achternaam Kardashian draagt. Niet lang na haar geboorte, gingen Rob en Blac Chyna uit elkaar. Ze waren nooit getrouwd, maar wel verloofd.

De naam Dream werd gekozen omdat ze ‘a dream coming true’ was, zegt Rob. Renée verwijst naar haar moeder, wiens tweede naam ook Renée is.

Kylie Jenner

Kylie, de jongste mogul van de Kardashian-Jenner familie werd samen met haar vriend, rapper Travis Scott voor de eerste keer moeder begin 2018. Er gingen al langer geruchten rond dat Kylie zwanger zou zijn, maar de hele familie hield de lippen stijf op elkaar. Pas toen haar dochter geboren was, werd het nieuws officieel bevestigd.

Stormi Webster

Stormi (1) werd al snel het Kardashians-best kept secret, want pas op 4 februari 2018 werd er officieel bekend gemaakt dat Kylie zwanger was geweest en bevallen was van een gezonde dochter. Met de naam Stormi sluit Kylie’s eerste kind zich aan in het rijtje van Kardashian-kids-met-gekke-namen.

Enkele maanden geleden doken er geruchten op dat ook Travis Scott vreemd gegaan was. Of papa Travis Scott en Kylie Jenner nog samen zijn, is niet duidelijk.

Kendall Jenner

Last but not least hebben we topmodel Kendall Jenner. Zij is de enige Kardashian-Jenner-zus die nog geen kinderen heeft. Kendall maakte vorige week bekend dat het gedaan zou zijn tussen haar en ex-vriend Ben Simmons. Haar knipperlichtrelatie duurde bijna een jaar, maar nu is ze dus weer single. Een baby staat heel waarschijnlijk dan ook niet meteen op het programma, maar heel eerlijk? Het lijkt er niet op alsof ze dat zó erg vindt…

Bron: Elle | Beeld: Instagram, People