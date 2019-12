Kendall Jenner deelt haar grootste turn-ons in bed

Ooit afgevraagd wat Kendall Jenner opwindt? Wij hopen eigenlijk van niet, maar toch stapt het model en de Amerikaans televisiepersoonlijkheid in bed met Calvin Klein om deze met ons te delen.

Voor een nieuwe commercieel van Calvin Klein neemt Kendall de kijkers mee ‘in bed’ waar ze vertelt over haar grootste turn-ons. “Someone who is confident and I really like a witty person,” zegt ze in onderstaande video. “Someone who can make me laugh. The sillier you are, the more yourself you are, the more unfiltered you are, I think the better.” Haar grootste turn-off is overigens: “someone who is trying to be something they’re not or trying to prove something.” Yes sister!

Tekst gaat verder onder de video.

De dingen die ze opnoemt kunnen voor ons niet meer relatable zijn. Net zoals haar reactie op de voor haar perfecte dag in bed. Zo laat het model weten dat ze het liefst de hele dag in bed blijft liggen. Daarnaast zegt ze: “I love having all my girlfriends over and just chill, watch movies, and have food ordered and just eat it in bed, and gossip.” Dat klinkt heerlijk!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Getty Images