Khloe Kardashian wil haar dochtertje True graag een broertje of zusje geven. Maar de wens om zwanger te worden wordt niet zomaar vervuld voor de realityster. Eerder liet ze al weten te kampen met fertiliteitsproblemen, en nu maakt ze kenbaar een draagmoeder te overwegen.

Khloe en Tristan staan twee jaar later na het vreemdgangersschandaal van de basketballer weer op goede voet. Het is echter niet alleen maar rozengeur en manenschijn, want het stel kampt nu met weer een flinke tegenslag.

Groot risico

In Keeping up with the Kardashians vertelt Khloe kardashian aan haar zus Kim dat zwanger worden voor haar niet gemakkelijk gaat. Ze heeft al eitjes em embryo’s laten invriezen, maar de 36-jarige Kardashian-telg vertelt dat artsen haar een tweede zwangerschap afraden. Ze voorspellen een ‘risicovolle zwangerschap’ als ze ervoor kiest om haar tweede kindje zelf te dragen.

Kans op miskraam

‘Ik ga niet op details in’, vertelt Khloe, ‘maar ze zeiden dat het een kans van 80 procent is dat ik een miskraam krijg. Dit doktersadvies valt Khloe zwaar, vertelt ze. ‘Het enige wat ik probeer te doen is meer liefde in mijn leven en in mijn familie te brengen, en het lijkt erop dat ik steeds meer wegversperringen tegenkom…’

Draagmoeder

Kim Kardashian ging door een soortgelijk proces met haar zwangerschappen, waardoor zij uiteindelijk koos voor een draagmoeder om haar kinderen Chicago en Saint op de wereld te zetten. Haar ervaring hiermee waas geweldig, drukt ze Khloe op het hart. ‘Je zult zien dat de liefde die je voor je kinderen hebt precies hetzelfde is. Er is geen verschil, behalve dat er iemand anders was die ze droeg. ‘

