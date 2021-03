Na een roerige tijd zijn Khloe Kardashian (36) en haar baby daddy Tristan Tompson (29) weer officieel een setje. De twee hebben samen dochter True (2), maar zouden graag een groot gezin willen. Fertiliteitsproblemen staan deze droom echter in de weg, vertelt Khloe aan Ellen Degeneres.

Khloe en Tristan waren gelukkig én verwachtten hun eerste kindje, toen ze verwikkeld raakten in een valsspeelschandaal dat bijna het internet brak. Nu, ongeveer twee jaar nadat Tristan naar verluidt intiem was geweest met Kylie Jenner’s ex-BFF Jordyn Woods, staan ze weer op goede voet.

IVF-traject

Nu de gemoederen gekalmeerd zijn zou Khloe Kardashian heel graag een broertje of zusje voor True op de wereld zetten, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Ze wilde haar eitjes laten invriezen, maar ook dit ging niet zomaar. ‘Mijn eicellen zijn niet sterk genoeg om ingevroren te worden. Ze moeten onmiddellijk worden gemengd met sperma om embryo’s te maken. Dus ik heb eigenlijk embryo’s gemaakt’, aldus Khloe.

De tekst gaat verder onder de foto.

View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Kinderwens

Worstelen met fertiliteitsproblemen in tijden van corona is niet gemakkelijk, vertelt Khloe aan Ellen. ‘Mijn plan was om kinderen dichter in de leeftijd te krijgen. Maar nu met COVID, is mijn plan een beetje vertraagd.’ Toch staat dit haar kinderwens niet in de weg, en zet ze de behandelingen door.

‘Ik wil absoluut meer kinderen. Ik heb zoveel broers en zussen. Ik denk dat het zo’n zegen is – vooral in deze tijden – om een ​​familielid te hebben met wie je kunt spelen en waarop je kunt vertrouwen, en gewoon een maatje hebt tijdens het leven’, aldus Khloe Kardashian.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Eonline | Beeld: Getty