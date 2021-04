‘Khloe Kardashian opnieuw bedrogen door Tristan Thompson’

Nadat Tristan Thompson (30) hemel en aarde moest bewegen om Khloe Kardashians (36) gekrenkte vertrouwen enigszins terug te winnen na zijn schuinsmarcheerderij, lijkt het er sterk op dat hij het alsnog heeft verbruid. Het 23-jarige model Sydney Chase klapt uit de school over haar affaire met de basketballer die volgens haar claimde single te zijn.

In een podcast vertelde Chase over haar fling met Tristan Thompson. Een paar dagen later staat ze nog steeds achter wat ze daarin zei, al geeft ze toe dat de tijdlijn iets anders was dan ze in de podcast had geschetst.

Laatste contact na verjaardag True

‘Wat ik zei over onze relatie is waar, ik lieg daar niet over’, zegt het model in een filmpje op TikTok. ‘We hebben elkaar voor het eerst op 11 november ontmoet en ons laatste contact was een dag na de verjaardag van zijn dochter True (12 april, red.).’ Thompson stuurde Chase daarnaast ook een berichtje toen hij ontdekte dat ze een interview had gegeven. Ze benadrukt ondertussen dat hij haar al die tijd voorhield dat hij single was.

Persoonlijke informatie

Wel heeft ze spijt dat ze wat heeft gezegd over zijn geslachtsdeel. ‘Ik heb persoonlijke informatie over Thompson gedeeld en dat spijt me, dat was niet oké’, zegt ze over die uitspraak. ‘Maar hoe dan ook is dat wat ik gezegd heb over onze relatie wel waar.’

Cryptische quotes

Khloe heeft nog niet op de aantijgingen gereageerd, maar deelde wel een aantal cryptische quotes op Instagram. ‘Geen hoeveel schuld kan het verleden veranderen en geen enkele hoeveelheid angst kan de toekomst veranderen’, deelde ze, en: ‘Omring jezelf alleen met mensen die bijdragen aan je persoonlijke groei. Energie is besmettelijk.’

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress