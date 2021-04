Inspirerend: Kim Feenstra deelt té mooie foto met Brooklyn en de reacties stromen binnen

Op de zwart-witfoto die Kim met haar volgers deelt, is het 35-jarige model en de inmiddels zes maanden oude baby te zien. Kim en haar vriend Stanley Tailor hebben er vanaf het begin al besloten het gezichtje van hun zoon niet te laten zien op Instagram, zodat ze zelf kunnen genieten van de tijd waarin-ie nog klein is.

Onvoorwaardelijke liefde

Als onderschrift schrijft ze: “Liefde voor je kind is met niks te evenaren. Het is onvoorwaardelijk. I know now. Alles wat ik doe en van plan ben staat in het teken van mijn zoon. Om hem maak ik mij zorgen en voor hem zal ik zorgen”, aldus Kim.

Loslaten

“Elke dag die we samen mee maken leer ik om nog meer lief te hebben en toch ook al een beetje loslaten. Loslaten wanneer hij even niet in mijn buurt is. En ik bijna iedere minuut aan hem denk”, zegt het model. “Ik heb al veel meegemaakt maar wist oprecht niet dat echte liefde zo kon zijn. Zo puur en eerlijk. Ik zal hem ook altijd hopelijk blijven inspireren om puur en eerlijk te blijven.”

Voorbij in een fractie van een seconde

Ze vervolgt: “Gelukkig duurt dat nog wel heel even. Maar de afgelopen 6 maanden gingen in een fractie van een seconde voorbij. Meneer denkt al zelfstandig te kunnen zitten. Wat een lef hè? Het leven is mooi. Je bent er maar even. Dat zegt mijn moeder altijd. Laat los wat je los moet laten en hou vast aan wat je gelukkig maakt. Niemand heeft ons morgen beloofd. Gister kunnen we niet meer terughalen en vandaag kunnen we er nog wat van maken. Dus, maak er wat van. Vandaag.”

Inspirerend

Reacties onder de foto stromen dan ook binnen. Veel mensen laten weten de foto en de tekst erg inspirerend te vinden. Weer een ander vindt haar “een mooie moeder” en is “blij dat ze dit deelt”.