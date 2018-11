Klaas Dijkhoff reageert met video op Tim Hofman

Tim Hofman blijkt een invloedrijk mens. Met zijn grappig vormgegeven YouTube-serie #Boos stelt hij problemen van jongeren met bijvoorbeeld telecomproviders, huurbazen en werkgevers aan de kaak. En die filmpjes zijn al meerdere malen viral gegaan. Dan is er Brainboost, de plek waar Tim Hofman bijles- en huiswerkles samenbrengt zodat jongeren op zoek kunnen gaan naar hun talenten. En het is je vast niet ontgaan: Tim Hofman is deze week nog een stapje verder gegaan met het strijden voor een betere wereld voor onze toekomst (= kinderen). Op YouTube heeft hij de eerste #Boos-documentaire gelanceerd: Terug naar je eige land.

En die documentaire doet veel stof opwaaien. In de documentaire neemt de 30-jarige presentator het kinderpardon onder de loep. Hij benadert het huidige kinderpardon als een ‘weeffout’ en pleit voor een aanpassing van het beleid. Hiermee wil hij voorkomen dat 400 asielkinderen, die in Nederland zijn geboren of hier langer dan vijf jaar wonen, het land uit moeten. Wat heeft Tim hier voor nodig? 40.000 handtekeningen. Hoeveel handtekeningen heeft Tim al opgehaald? Meer dan 100.000!

Hierdoor kan het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer worden gezet.

Terug naar je eige land

In de documentaire volgt Tim vijf van de ongeveer 400 kinderen die volgens hem in aanmerking zouden moeten komen voor een kinderpardon. Met de documentaire wil Tim aantonen dat uitgezette kinderen psychologische schade oplopen. Hij voert daarom actie voor een kinderpardon dat ‘wél werkt.’ Ook interessant: Hofman zegt al maanden geleden te zijn begonnen met de documentaire, nog voor dat Lili en Howick in de publiciteit kwamen.

Maar er is niet alleen maar lofzang voor Tim z’n manier van politiek voeren. Klaas Dijkhoff vindt dat Hofman zijn boekje te buiten gaat. Hofman stuurde een 9-jarig jongetje Nemr op Dijkhoff af – met camera en microfoon – om het te hebben over zijn eventuele uitzetting naar Irak. Dijkhoff reageerde daarop met ‘ja, dus?’, wat bij honderden kijkers voor verbazing zorgde. De VVD-er vindt dat Tim Hofman het interview met Nemr niet genuanceerd genoeg heeft weergegeven. Hij brengt die nuance nu zelf aan met dit oprechte YouTube-filmpje. ‘Ik wilde Nemr geen valse hoop geven.’

Afijn, het burgerinitiatief voor een herziening van het kinderpardon is bereikt. Tim Hofman kan binnenkort naar de Tweede Kamer en de documentaire op YouTube heeft al meer dan 100.000 views. Je bekijkt hem hieronder:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.