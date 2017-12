Klaske: ‘Het bleek dat ze nog steeds met elkaar naar bed gingen’

Freek is vreemdgegaan met Klaske’s beste vriendin Stefanie. Hij beloofde Klaske dat het nooit meer zou gebeuren. Klaske heeft haar uiterste best gedaan om hem weer te gaan vertrouwen. Tot bleek dat Freek nog steeds met Stefanie naar bed ging. Toen was het voor Klaske duidelijk, ze wil scheiden. Maar wie krijgt de kampeerbus? Een mediator kijkt mee naar hun probleem.

Klaske: ‘Een jaar geleden biechtte Freek me in tranen op dat hij naar bed was geweest met Stefanie, mijn beste vriendin. Het was gebeurd tijdens een feestje van de tennisvereniging waar ze allebei lid van zijn. Hij bezwoer me dat het een vergissing was. Ze waren dronken geweest en hij voelde echt niets voor haar. Hij smeekte me om hem te vergeven. Ik geloofde hem en heb mijn uiterste best gedaan om hem weer te gaan vertrouwen. Dat was niet gemakkelijk, want hij had me enorm gekwetst. Met mijn beste vriendin nota bene! Ik heb hard aan onze relatie gewerkt en ik dacht dat hij dat ook deed. We zijn zelfs nog een weekje met de kampeerbus naar de Ardennen geweest en dat was heel romantisch, dacht ik.

Maar een paar maanden later liet een andere vriendin me een foto zien die Stefanie op Facebook had gezet. Het was een selfie van haar en Freek op een terrasje en ze zagen er heel verliefd uit. Ik confronteerde Freek daarmee en toen bleek dat ze nog steeds met elkaar naar bed gingen. Ik heb hem meteen het huis uitgezet. Mijn vertrouwen was totaal weg. Ik heb toen ook direct gezegd dat ik de kampeerbus wil hebben. Stel je voor dat hij daar met Stefanie in slaapt. Dat was onze bus, ons liefdesnestje. Bovendien hebben we die bus vijf jaar geleden van mijn ouders gekregen. Dus hij is sowieso al meer van mij. En ik wil niet dat hij iets krijgt wat we van mijn ouders hebben gekregen, hij heeft al zo veel van me afgepakt. Nee hoor, die bus is van mij.’

Freek: ‘Ik begrijp wel dat ze boos op is. Ik had veel eerder moeten vertellen dat ik nog met Stefanie naar bed ging. Maar het stelde niets voor. Het ging alleen om de seks. Ik hou nog steeds van Klaske en het spijt me intens dat ik haar gekwetst heb. Ik begrijp ook wel dat ze kwaad is dat het juist met haar beste vriendin is gebeurd. Ik accepteer dat ze wil scheiden. Maar ze moet me niet straffen door de kampeerbus van me af te pakken. Toen we die van haar ouders kregen, was het een kaal bestelbusje zonder enige voorziening. Ik heb hem helemaal eigenhandig ingericht. Daar ben ik bijna een half jaar elk weekend mee bezig geweest. Ik heb hem geïsoleerd en ik heb alle kastjes en het opklapbed zelf ontworpen en getimmerd. Het is nu een paleisje hoor, echt een mooi interieur met allerlei handige foefjes en veel opbergruimte. Ik ben er trots op! Dat we hem van haar ouders hebben gekregen doet er niet toe. Toen waren we nog samen, dus die spullen zijn van ons allebei. En omdat ik meer energie in dat busje heb gestoken, vind ik dat ik er nu meer recht op heb. Bovendien, ik ben niet zo tevreden met mijn huidige baan en ik denk erover om me om te scholen tot interieurbouwer. De kampeerbus zou een mooi visitekaartje zijn. Zo kan ik klanten laten zien waar ik toe in staat ben.’

De mediator: ‘Beste mensen. Wat naar dat jullie relatie zo’n duw heeft gekregen. Door nu al over de kampeerbus te onderhandelen nemen jullie wel een hele grote stap. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we jullie verhalen in kleinere brokjes opknippen. Eerst is er het vreemdgaan van Freek. Hier hebben jullie samen over gesproken. En vervolgens hebben jullie beslist om samen verder te gaan. Dan volgt een periode waarin het leven is doorgegaan inclusief een weekje naar de Ardennen. Als ik jullie reacties hier lees lijkt het erop dat jullie allebei vertrouwen hadden in een mooie toekomst. Toch kon Freek Stefanie niet loslaten. Maar als ik jouw verhaal lees, Freek, lijkt het er op dat je niet dacht aan scheiden. Klaske neemt nu een besluit. De acceptatie van dat besluit nemen jullie allebei met je eigen slachtoffergevoel dat zich nu uit in de vraag ‘wie de kampeerbus krijgt’. Het is goed dat jullie deze vraag voorleggen aan een mediator. Die helpt jullie namelijk om er zelf verder over door te denken wat nu het beste besluit is. Uiteraard kan ik zo wel een paar oplossingen bedenken voor jullie, maar het gaat erom dat jullie zelf iets verder willen meedenken en openstaan voor wat de ander wil. Hoe belangrijk, denk jij Freek, is de kampeerbus voor Klaske? En, wat is er nog meer te verdelen dat jullie met elkaar hebben opgebouwd, Klaske? Vragen die jullie helpen om ook vanuit de ander tegen de situatie aan te kijken én de mogelijkheden te vergroten om tot een verdeling te komen waar jullie allebei tevreden over kunnen zijn. En dat kan zo gek zijn als jullie zelf willen. Daar heeft niemand anders iets mee te maken!’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.

