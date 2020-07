Voedingsdeskundige legt uit waarom koffie op een lege maag niet slim is

Kan de dag voor jou ook pas echt beginnen met een kop dampende koffie? Je bent lang niet de enige. Hele volksstammen beschouwen koffie als de brandstof van de dag. Die koffie an sich is geen probleem, maar het tijdstip waarop je die koffie drinkt wel.

Dat zegt althans voedingsdeskundige Carlyn Rosenblum. Volgens haar is koffie namelijk helemaal niet zo’n goed begin van de dag.

Hormoonbalans

Het wordt nog flauwer: dat geldt volgens Rosenblum vooral voor vrouwen. Het zit namelijk zo: koffie verhoogt de aanmaak van cortisol (=stresshormoon). Dat kan een negatieve impact hebben op je ovulatie, gewicht en hormoonbalans. Cortisol zorgt ervoor dat je je alert en energiek voelt. De aanmaak ervan fluctueert gedurende de dag, maar is vooral hoog in de ochtend en laag in de avonduren. Door de dag meteen te beginnen met cafeïne rommel je met die natuurlijke cyclus. Daardoor maakt het lichaam cortisol aan op de momenten dat het eigenlijk moet rusten (zoals ’s avonds).

Uit onderzoek blijkt ook dat cafeïne drinken op het moment dat cortisol van nature al hoog is, kan zorgen voor de aanmaak van nóg meer cortisol. Waarom dat is zo, weten wetenschappers nog niet goed. Ze vermoeden dat er een verband is tussen het effect dat koffie heeft op vitamines en mineralen.

Gewichtstoename

Misschien vraag je je nu af of die aanmaak van (extra) cortisol nou echt zo’n probleem is. Helaas… hoewel we het hormoon ook nodig hebben voor onze gezondheid, kan teveel tot vervelende kwalen leiden. Een te hoog cortisol-level leidt tot een verhoogde bloedsuiker, wat weer een grotere aanmaak van insuline tot gevolg heeft. Dat kan weer leiden tot insuline-resistentie. Concreet betekent het dat je risico loopt op gewichtstoename, slaapproblemen en een verzwakt immuunsysteem.

Maagzuur

De dag beginnen met het zwarte goud is ook niet per se fijn voor je buik. Onderzoekers steggelen nog of koffie nou wel of juist niet een positief effect heeft op darmbacteriën, maar weten wel dat het maagzuur activeert. Als je daar gevoelig voor bent, kun je beter een calciumrijk ontbijt (bijvoorbeeld yoghurt) eten vóór je aan koffie begint. Het calcium neutraliseert het zuur. Overigens bevat ijskoffie zeventig procent minder zuur dan hete koffie.

Het beste moment

Allemaal leuk en aardig, maar wat is dan het beste moment voor die eerste kop koffie? Dat hangt een beetje af van hoe laat je opstaat, zegt Rosenblum. Als je schema redelijk standaard verloopt, kun je het best na half tien ’s ochtends en ná het ontbijt koffiedrinken. Op dat moment heb je de meeste profijt van de energieboost. Als jouw dag veel vroeger of veel later begint, kun je dat tijdstip natuurlijk aanpassen.

Misschien dat je lichaam even moet wennen aan deze nieuwe routine. Aan de andere kant: nu heb je een mooi excuus voor een koffie-break halverwege de ochtend.

