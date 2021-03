Kom er maar in The Matrix: de leren trenchcoat is de it-jas van het seizoen

Het seizoen van de tussenjas is weer aangebroken. En hoe on-sexy die term is, hoe sexy de it-tussenjas van dit seizoen. Dat is namelijk de leren trenchcoat.

Grote kans dat je nu visioenen van The Matrix krijgt en dat kunnen we je niet kwalijk nemen. Het gevaar ligt op de loer dat je eruit ziet alsof je uit een nineties actiefilm bent gestapt. Ieder z’n ding natuurlijk, maar als dat niet het beoogde effect is, doe je er goed aan het verder rustig te houden qua leren items. Ook te groot, te lomp en zwarte zonnebrillen kun je in dat geval beter achterwege laten.

Lief jurkje

Maar hoe dan wel? Omdat zo’n leren trenchcoat iets afstandelijks heeft, staat-ie juist heel mooi in combinatie met een zachte tegenhanger. Denk aan een lief jurkje of een wollen trui. Ook cool: over de zwarte jas een bruine leren riem dragen en het leer combineren met verschillende structuren; iets van lak of juist iets mats. Dat maakt zo’n outfit nog interessanter.

Enfin, genoeg tips: inspiratie halen uit plaatjes kijken is natuurlijk veel leuker.

Bron: Refinery 29, Volkskrant. | Beeld: Getty