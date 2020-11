Very Cavallari: Kristin deelt stijlvolle foto met jarig dochtertje Saylor

Terwijl Kristin Cavallari bekend werd als de ietwat losgeslagen realityster uit ‘The Hills‘, is ze anno 2020 een gerespecteerd zakenvrouw, ontwerpster, schrijfster én moeder. Haar kids houdt ze volledig uit de spotlights, maar ter ere van de vijfde verjaardag van haar dochtertje Saylor maakt ze daar een uitzondering voor.

Voor het eerst sinds de geboorte van het meisje deelt ze namelijk een duidelijkere foto van haar op Instagram. En profil, dat wel. Maar toch, een glimp van de mini me van Kristin willen we zien.

Kroost en carrière

Haar carrière als realityster stopte ze tijdelijk in de vrieskist toen ze in het huwelijksbootje stapte met de inmiddels voormalig football speler Jay Cutler. In rap tempo kregen ze drie kinderen: Camden Jack (7), Jaxon Wyatt (6) en Saylor James (5). Maar ja, eens een realityster, altijd een realityster. Want inmiddels heeft de blondine haar eigen show: ‘Very Cavallari’, waarmee ze al drie seizoenen lang een kijkje geeft in haar leven als working mom.

Onherkenbaar in beeld

Meer dan de naam van de kinderen van haar en Jay was echter vrijwel niet bekend, want zowel in de serie als op sociale media worden ze altijd onherkenbaar in beeld gebracht. Maar nu kunnen we dan toch een klein stukje van de blonde Saylor zien, op een nieuwe foto die Kristin op Instagram deelt.

Besties

“Gelukkige 5e verjaardag voor mijn kleine Say baby! Saylor, mijn bestie, mijn mini me, er zijn geen woorden voor hoeveel ik van je hou, lieve meid. Je zien opbloeien tot het lieve, zorgzame, vriendelijke, stoere, wilskrachtige meisje dat je bent, was zo’n geschenk. Ik ben je elke dag dankbaar”, aldus trotse moeder Kristin Cavallari bij de foto.

