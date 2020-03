Lentedip: wat als depressief wordt van de voorjaarszon?

De dagen worden langer en de zon laat zich steeds meer zien: veel mensen instant happy als ze weer zo snel mogelijk in de tuin of op het balkon kunnen gaan zitten. Na de druilerige wintermaanden genieten we intens van de zon. Toch is dat niet voor iedereen zo. Er zijn mensen die van het voorjaar juist een enorme lentedip krijgen.

“Ik word pas weer gelukkig als de herfst in zicht is”, vertelt Mariella Star in een interview met RTL Nieuws. “Als alle kinderen vroeger buiten gingen spelen omdat het weer mooi weer was, stuurden mijn ouders me natuurlijk ook naar buiten. Ik had daar helemaal geen zin in. Wilde het liefst de hele dag onder de dekens in bed blijven liggen. Wachten tot het weer donker werd. Of nog liever: een hele lange lente- en zomerslaap. Tot het weer winter is”, zegt Mariella.

Depressief van de zon

Mariella wordt dus juist depressief van de zon. “Het hoe en waarom weet ik ook niet precies. Het begint zodra de dagen langer worden zo ergens eind februari. Dan word ik onrustig en heb ik continu een steen op mijn maag. Alsof er iets heel ergs gaat gebeuren.” Mariella deelde haar verhaal, omdat ze anderen wil laten zien dat er meer mensen zijn die doodongelukkig worden van zonlicht. “En dat je je door de maatschappij niet hoeft te laten opdringen om naar buiten te gaan, als jij dat echt niet wilt. Ik zit deze twee seizoenen het liefst binnen met de gordijnen dicht. Wachtend tot het einde van de zomer aanbreekt. Dan word ik weer een beetje gelukkig, want de herfst is in zicht.”

Lentedip

“Seasonal Affective Disorders (SAD) bestaan wel degelijk”, vertelt psychiater Anne Marie van Bentum aan RTL nieuws. Zo’n SAD komt vaak in de winter voor, maar voorjaarsmoeheid blijkt ook voor te komen. Bij een SAD kun je last hebben van een depressief gevoel, een veranderde eetlust, vermoeidheid, je wil extreem veel slapen, je maakt een glazige indruk, je praat langzamer en beweegt je slomer, je voelt je nutteloos en schuldig, kunt je moeilijk concentreren en denkt aan de dood. Meestal begint zo’n SAD tussen je 18de en 30ste levensjaar.

Voorjaarsmoeheid

De lentedip is iets minder heftig dan een echte depressie – het lijkt vooral te komen door een gebrek aan vitamine D, dat wat je in de winter hebt misgelopen. Aan het einde van de winter voel je je futloos en moe en het duurt even voordat het allemaal weer op gang komt. Ook voel je de druk om naar buiten te gaan en leuke dingen te doen, maar hebt daar eigenlijk nog geen zin in. Je kunt het vergelijken met langzaam wakker worden uit je winterslaap.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock