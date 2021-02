Dé lentekleuren voor dit seizoen (en je 1-op-1 shoppingsessie)

Het is misschien nog geen dagje shoppen in je favo stad, maar we mogen wel weer 1-op-1 winkelen in dat leuke boetiekje op de hoek. Fijn! Om de lokale ondernemer te steunen, maar ook om je lentegarderobe up to date te maken. Dít zijn de lentekleuren van 2021.

Bereid je voor: het wordt een seizoen met veel kleur. Logisch ook wel, want na die grijze wintermaanden waarin we vooral binnen hebben gezeten, kunnen we allemaal wel wat kleur en gezelligheid gebruiken. Dus: fleur je garderobe op met deze trendkleuren.

Pink panter

Het mag pinker dan pink: van lichtroze naar magenta, alle tinten en dan vooral bij elkaar. Leuk, vrolijk én opvallend. Voor wie denkt: mwoah, mij niet gezien; een lichtroze lookje doet het altijd goed en voelt al snel lenteachtig aan.

Het mag pinker dan pink: van lichtroze naar magenta, alle tinten en dan vooral bij elkaar. Leuk, vrolijk én opvallend. Voor wie denkt: mwoah, mij niet gezien; een lichtroze lookje doet het altijd goed en voelt al snel lenteachtig aan. Oranje boven

Doet de kleur oranje je nog altijd vooral aan Koningsdag denken? Wellicht tijd om dat een beetje bij te stellen. Van oranje tot rood: het mag en kan allemaal dit seizoen. En dat oranje heeft natuurlijk verschillende tinten. Je kunt gaan voor het Koningsdag oranje, maar als je een beetje meer richting rood gaat wordt ‘ie al snel wat chiquer.



Doet de kleur oranje je nog altijd vooral aan Koningsdag denken? Wellicht tijd om dat een beetje bij te stellen. Van oranje tot rood: het mag en kan allemaal dit seizoen. En dat oranje heeft natuurlijk verschillende tinten. Je kunt gaan voor het Koningsdag oranje, maar als je een beetje meer richting rood gaat wordt ‘ie al snel wat chiquer. Groen als gras

Victoria Beckham liet de kleur terugkomen in haar show: groen. Zij ging voor diepgroen, maar voor de waaghalzen staat neon ook weer in de spotlight. Helemaal bezig met een opmars. Iets te? Wederom geldt hier: pastelgroen is al snel lenteachtig én een kleur voor (bijna) iedereen.





Victoria Beckham liet de kleur terugkomen in haar show: groen. Zij ging voor diepgroen, maar voor de waaghalzen staat neon ook weer in de spotlight. Helemaal bezig met een opmars. Iets te? Wederom geldt hier: pastelgroen is al snel lenteachtig én een kleur voor (bijna) iedereen. Yellow submarine

Geel is hot. Maar ook een kwestie van: het staat je of het staat je niet. De mensen met een donkere huidskleur hebben mazzel, geel staat daarbij sowieso smashing. Maar ook als je niet gezegend bent met een donkere huidskleur kun je deze lente je hart ophalen. Geel komt namelijk in alle tinten: van pastel tot oker en daartussen zit vast wel iets wat je past.



Geel is hot. Maar ook een kwestie van: het staat je of het staat je niet. De mensen met een donkere huidskleur hebben mazzel, geel staat daarbij sowieso smashing. Maar ook als je niet gezegend bent met een donkere huidskleur kun je deze lente je hart ophalen. Geel komt namelijk in alle tinten: van pastel tot oker en daartussen zit vast wel iets wat je past. Zilvergrijs naar turquoise

Colour popping met grijs en turquoise, ook dat is een trend die zeker terugkomt deze lente. Mooi!





Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Elle, Getty Images