Lessen tussen de lakens: Let’s talk Love

Leer je love language in de slaapkamer en jullie seksen de sterren van de hemel.

Gelijk oversteken

Cadeautjes geven en krijgen gaat niet zozeer over materiële dingen, maar om het feit dat jullie de tijd hebben genomen om iets moois voor de ander uit te kiezen. Is dit je liefdestaal, probeer dan standje 69. De uitdaging is je te focussen op de ander terwijl je intussen zelf wordt verwend. Mooi cadeau voor elkaar.

Helpende hand

Met een hulpvaardige partner is het perfecte standje de Lotus. De penetrerende partner zit in kleermakerszit, jij zit, met je benen om zijn of haar middel geslagen, bovenop. Zo kunnen jullie zoenen, elkaar diep in de ogen kijken, en je partner doet het werk.

Full body orgasm

Liefdestaal lichamelijk contact vraagt om een standje waarin jullie zo veel mogelijk delen van elkaars lichaam aanraken. Bij de schaar begin jij liggend op je rug en je partner tegenover je op zijn of haar zij. Leg een been tussen de benen van je partner en de andere over zijn of haar heup. Wieg met je heupen zodat het been van je partner je clitoris raakt terwijl hij of zij je penetreert.

Love doctor

Bijna dertig jaar geleden schreef de beroemde relatietherapeut Gary Chapman een boek dat de manier waarop we relaties bekijken compleet veranderde. In The five love languages kwam hij met de theorie dat mensen liefde op vijf verschillende manieren uiten. Als jullie elkaars liefdestaal spreken, dan zijn jullie niet alleen gelukkiger in de liefde, maar ook in de slaapkamer, meent Chapman.

Tekst Samantha Lakker foto Stocksy

Lessen tussen de lakens column is afkomstig uit VIVA 010-2020. Deze editie ligt t/m 10 maart in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.