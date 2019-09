Lessen tussen de lakens: op en neer

Op zoek naar een manier om je seksleven letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau te tillen? Zet een seksschommel in! De heetste actie heb je namelijk niet in, maar boven je bed.

Swing ’m erin

Volgens liefhebbers is een seksschommel the answer to your prayers als je het vuurtje in de slaapkamer weer wilt aanwakkeren. Hij zorgt ervoor dat je partner harder en dieper kan penetreren. Een uitkomst als zijn gereedschap in de categorie ‘klein maar fijn’ valt óf als jullie nieuwe standjes willen uitproberen. Je partner kan, terwijl jij ontspannen ligt, namelijk overal veel beter bij.

Seks met houvast

Er zijn vier soorten: staande, hangende, schommels met een standaard en deurschommels. De eerste is een soort harnas dat wordt gedragen door je partner. Er zitten lussen aan waar jij je benen doorheen steekt. Dit model geeft veel genot, maar vraagt wel flink wat kracht en uithoudingsvermogen van de drager. Een hangende seksschommel, die je bevestigt aan het plafond of aan een balk, is comfortabeler. Wil je geen gedoe met vastmaken, dan is een schommel met standaard of de variant die aan de deurpost kan een aanrader.

Opgewonden standjes

Met een seksschommel hoef je geen rekening meer te houden met de zwaartekracht, omdat je lichaamsgewicht en je rug worden ondersteund. Zo worden de meest onmogelijke standjes ineens easy peasy. Wat dacht je van een potje gewichtloze orale seks? Ga zitten in een hangende of deurschommel, benen wijd en geniet. Of doe het op z’n hondjes, maar dan in de lucht, geheid plezier. Op schoot in een hangende seksschommel gaan er werelden voor je open: go cowgirl…

Oh my G

Voor veel vrouwen is stimulatie van de G-spot de heilige graal voor het bereiken van intense orgasmes. En laat een schommel nou helpen bij het kunnen bereiken van die magische plek… De moeite van het proberen waard, toch?

From darkroom to bedroom

De slaapkameravonturen van Samantha Jones uit Sex and the city zijn stuk voor stuk iconisch. In een van de afleveringen leeft ze zich uit op een schommel. Die spetterende ervaring hielp de seksschommel af van zijn imago als kinky object en maakte er in veel slaapkamers een toegankelijk en interessant speeltje van

