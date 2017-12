De leukste feestkleding shop je hier

Wij vrouwen houden van de feestmaand december. Maar wat trek je aan wanneer je de hele dag cadeautjes uitpakt en oliebollen eet? Geen paniek, wij helpen je een handje. Promiss heeft een nieuwe X-Mas collectie die perfect is voor de feestdagen.

Mijn Promiss

De items van Promiss staan bekend om hun moderne stijl met perfecte fit. Alle items benadrukken je beste vormen en zijn van hoge kwaliteit. Ook handig: alle items zijn van maat 34 tot en met 48 verkrijgbaar.

X-Mas collectie

Een prachtig ruiten pak, diverse little black dresses, een velvet jurkje en mooie tops. Wij van de redactie zijn verliefd op de X-Mas collectie. Combineer deze outfits met subtiele sieraden of draag een klein sjaaltje om je nek, wat trendy én lekker warm is. Bekijk de items hier beneden.

