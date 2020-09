Liesbeth Rasker: ‘Sinds een paar maanden is de sfeer op Instagram behoorlijk oververhit’

Journalist en reisblogger Liesbeth Rasker (32) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft elke week in VIVA over wat ze meemaakt.

Afgelopen hittegolf dacht ik de hitte te slim af te zijn door al mijn ramen in te pakken met aluminiumfolie. Ik was uitermate tevreden met mijn ruimteschip annex drugslab, zeker toen bleek dat het daadwerkelijk had geholpen de ergste hitte buiten te houden. Dus deelde ik het op Instagram stories.

Al snel stroomden de reacties binnen. Ik had het verkeerd geplakt, ik kon beter radiatorfolie gebruiken, had ik wel het juiste tape gebruikt, misschien kon ik beter een airco kopen, oh en weet je wel hoe slecht aluminiumfolie voor het milieu is? Heb je daar wel aan gedacht? Nee zeker. Typisch wel voor iemand die zo vaak vliegt als jij. Door al dat vliegen is het überhaupt zo warm geworden! Schaam je!

‘Zelf heb ik inmiddels de reactiemogelijkheid op Instagram (tijdelijk) uitgezet’

Sinds een paar maanden is de sfeer op Instagram behoorlijk oververhit. Er hangt iets in de lucht waardoor mensen bij het minste of geringste ten strijde trekken en geen kans onbenut laten eens lekker een potje te zeiken. Als ik een video van mijn kat op de bank plaats, is het zielig dat ze een binnenkat is.

Als ik laat zien dat ze op het dak aan het spelen is, is dat gevaarlijk. Als ik iets deel over de BLM-beweging ben ik hypocriet dat ik geen aandacht besteed aan het probleem van de Oeigoeren en wanneer ik zeg te balen niet op reis te kunnen, ben ik verwend en kortzichtig want mensen in vluchtelingenkampen, díe hebben het pas zwaar. Alsof men niet genoeg energie in hun eigen leven kwijt kan, wordt flink wat tijd aan dat van anderen besteed.

Soms is dat goed bedoeld; het zou best kunnen dat radiatorfolie inderdaad beter werkt. Maar als ik net zeg blij te zijn met mijn aluminiumfolie, waarom dan tóch dat ongevraagde advies? Het is typisch social media-gedrag, vooral op Twitter zie je het veel.

Als iemand vraagt om tips voor Zuid-Frankrijk, kun je er de donder op zeggen dat er minstens tien reacties komen van mensen die vertellen dat het in Portugal veel fijner is. Dit speelt zich niet alleen af op mijn accounts. Data-analyses van het internationale onderzoeksproject Hedonometer laten zien dat de sfeer online nog nooit zo slecht is geweest als nu. Dat komt vermoedelijk doordat mensen het gevoel hebben niets meer te mogen, en doordat ze minder fysieke sociale contacten hebben.

En dus gaan ze anderen maar lastigvallen met ongevraagde adviezen en ronduit gemene pesterijen. Zelf heb ik inmiddels de reactiemogelijkheid op Instagram (tijdelijk) uitgezet, maar als vuistregel wil ik het volgende meegeven: gaat iemand blij zijn met je reactie? Heeft iemand gevraagd om advies? Is het antwoord nee, hou dan, excusez moi, gewoon je bek.

Deze column van Liesbeth Rasker komt uit VIVA-2020-39. Dit nummer ligt t/m 29 september in de winkel of kun je hier online bestellen.

Beeld: Tom ten Seldam