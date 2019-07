Lijkt jouw kat op jou? Dat klopt, volgens dit onderzoek

De appel valt niet ver van de boom, ook niet als het om huisdieren -katten in dit geval- gaat. Zo kunnen baasjes qua uiterlijk op hun dierlijke metgezel gaan lijken, andersom blijken de viervoeters hun gedrag op ons af te stemmen.

Het is wetenschappelijk onderzocht door wetenschappers van de Nottingham Trent University en de University of Lincoln. Zij bevroegen ruim drieduizend katten eigenaren naar hun gezondheid, levensstijl en persoonlijkheid, en dat van hun harige huisgenoot.

Copycat

Wat blijkt? Net zoals in The Dog Whisperer waar, als hondenpsycholoog Cesar Millan de hondenlijn van het baasje overneemt, de hond op slag van gedrag veranderd, zo passen katten zich ook aan. Katten die zich angstig gedragen, agressief uit de hoek komen en overgewicht hebben, hebben vaak een baasje die zich droevig of eenzaam voelt, boos of angst is. En dat terwijl de eigenaren die ontspannen zijn ook een gezonde en kalme kat rond hebben lopen.

Nauwe band

Een professor van de Nottingham Trent University benadrukt dat de uitkomst niet als vingerwijzerij moet worden opgevat. “Baasjes beschouwen hun huisdieren als gezinsleden. Ze hebben er dan ook een nauwe band mee. Het is dus mogelijk dat katten beïnvloed worden door de manier waarop we omgaan met de dieren. Deze studie bevestigt alleen de goede relatie tussen de baasjes en hun poezen”.

Bron: HLN.be | Beeld: Pexels.com

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.