Like duh: huisdieren zijn ons favoriete gezelschap tijdens het Netflixen

Hevige discussies over de keuze van de film of serie, iemand die er continu doorheen zit te kakelen of terugspoelen omdat iemand besluit in slaap te vallen: van deze struggles heb jij gelukkig geen last. Nee, jij kijkt je favoriete film of serie liever met je trouwe viervoeter in plaats van je partner, BFF of huisgenoot.

Scheelt je niet alleen een hoop gedoe; je huisdier is ook nog eens non-judgmental. Tranen met tuiten omdat je favoriete personage het niet overleeft? Het trouwe beest is wel de laatste die jou scheef aankijkt. Grote kans dat jij een het bingewatchen met je huisdier dan ook boven een avondje ‘Netflix & Chill’ met je lief prefereert.

Troost

En daar hoef je je heus niet voor te schamen. Netflix deed namelijk een onderzoek onder meer dan 50.000 respondenten, waaruit blijkt dat maar liefst 58 procent dezelfde mening deelt. Zo laat een op de drie weten dat ie graag troost bij zijn beestje zoekt, en vindt een op de vijf hun huisdier de allerbeste gesprekspartner om mee te kletsen. Al gaat dit in dit geval dan wel om eenrichtingsverkeer.

Voorkeur

Maar wat kijken we dan eigenlijk het liefst? Uit het onderzoek rolt er een absolute nummer één uit: Stranger Things. Ook zouden we per huisdier bepaalde categorieën hebben. Zo hebben de hondenbaasjes een voorkeur voor series als The Crown – lekker blaffen naar de corgi’s van Queen Elizabeth – en Narcos, en kijken kattenvrouwtjes liever naar sci-fi’s als Black Mirror en Star Trek Discovery.

Gezellig

En hoewel in sommige gevallen onze partner in crime ook roet in het eten kan gooien – twaalf procent van de ondervraagden zette ooit een film of serie uit voor zijn huisdier, omdat het beestje de keuze niet leek te waarderen – is het natuurlijk wel heel gezellig om samen op de bank te kruipen. Wij weten wel wat we vanavond gaan doen (en vooral met wie)!

