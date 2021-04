Linda Hakeboom: ‘Er zijn nog een paar kwaadaardige cellen gevonden’

Een week geleden werd Linda Hakeboom geopereerd. Vandaag wachtte haar een spannend gesprek, want de uitslag van de operatie stond haar te wachten. Op Instagram doet ze uitgebreid verslag, en laat ze weten dat er nog enkele kwaadaardige cellen zijn gevonden.

De 35-jarige documentairemaakster ontdekte in augustus 2020 een knobbeltje in haar borst. Ze dacht dat het ‘vast niets’ zou zijn, maar het bleek om de meest agressieve vorm van borstkanker te gaan.

Goed nieuws en slecht nieuws

Op Instagram deelt Linda Hakeboom dat ze gemengde gevoelens aan het gesprek heeft overgehouden. Ze schrijft dat de uitzaaiingen in principe weg zijn, maar dat er nog wel ‘iets zit’. En dat zorgt voor onrust, laat ze weten. ‘Er zijn nog een paar kwaadaardige cellen gevonden. 🥺 Dat is goed nieuws werd me verteld, maar ik hoorde vooral dat er nog wat zit.’

Ze vervolgt: ‘Dat is hoe onzeker deze ziekte je maakt. Waarom zitten die paar celletjes daar nog? En wat als die van de zomer denken: wij gaan er eens even een festivalletje van maken?’

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Linda Hakeboom (@lindahakeboom)

‘Gekke rit’

Linda gaat verder: ‘Soms moet je je koppie er even goed bij houden. Dit traject is zo’n gekke rit. Ik schreef vandaag aan een vriend: ‘met af en toe heus ook rustige landweggetjes, maar vandaag ben ik met 120 langs een klif gereden’. Want zo voelt zo’n uitslaggesprek.’ De komende periode wordt Linda iedere dag bestraald. ‘Dat wist ik al en het is prima, je doet wat je moet doen’, vertelde ze hierover eerder aan LINDA.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress