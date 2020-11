Nooit meer vervelen: 27 dingen om te doen tijdens de lockdown

Het weekend staat voor de deur. Hoewel dat vroeger betekende dat je slim moest plannen om zoveel mogelijk gedaan te krijgen (de kroeg in, sporten, brunchen, familiebezoek, uit eten) voelt dat weekend nu een stuk minder feestelijk. Want wat moet je nu weer verzinnen?

Nog niet zo vreselijk lang geleden voelde twee dagen geen plannen hebben als de grootst mogelijke luxe. Nu voelen die twee dagen meer als een echoënde leegte die je vult met Netflix en apathisch door Instagram scrollen. Als je dat wil doen: helemaal oké. Maar als je toch graag wil dat een weekend weer voelt als een weekend, twee dagen die zich onderscheiden van de doordeweekse sleur, is er actie nodig.

Lockdown activiteiten

Wij, je vriendinnen van VIVA, hebben een lijst opgesteld vol leuke dingen om je vrije uren mee te vullen nu op je kop gin-tonics tanken aan de bar iets lijkt uit een mythisch verleden. Want als 2020 ons iéts heeft geleerd, is het wel hoe je thuis plezier maakt.

DIY

1. Maak je eigen draaikaarsen. (Je weet wel, die dingen waar je in de winkel gerust vijf piek voor neertelt.)

2. Borduur een retro-schilderijtje. Je kunt bij Hema een starterskit kopen, hier vind je alvast een tutorial voor beginners.

3. Koop potloden en een schetsblok en teken iets in je huis na.

4. Of ga rigoureuzer te werk met verf en canvasdoeken en schilder iets wat mooi genoeg is voor aan de muur. Beginnen met Bob Ross is altijd een goed idee.

5. Geen schildertalent, wel engelengeduld? Ga diamond painten. Het schilderij ligt er al, je hoeft het alleen maar in te kleuren met geslepen steentjes.

6. Kralen rijgen. Koop via Ali Express of de lokale knutselwinkel (beter) leuke kralen en verras je vriendinnen met en armbandje.

Café Thuis

7. Koop verschillende wijnen bij een wijnbar in de buurt en schrijf op welke je het lekkerst vindt en waarom. Sta je voortaan nooit meer te twijfelen voor het schap. Of koop dezelfde wijn met vrienden, maak een Google Hangout aan en proef tegelijk. (Wijn proeven klinkt immers sjieker dan je klem zuipen).

8. De pubquiz via Zoom blijft een lockdown-classic. Ook omdat de voorbereidingen alleen al je als quizmaster zo lekker van de straat houden. Trek een glitterjasje aan en voorzie vrienden en familie van een avond topentertainment.

9. Bombardeer iemand tot ‘happy hour host’ en laat diegene een online cocktail class geen.

Heel Holland Bakt

10. Een bananenbrood bakken was zó eerste golf. Dit najaar gaan we voor cinnamon rolls.

11. Of: appelkoek à la Ans.

12. Bak koekjes, stop ze in een trommeltje met een lief briefje en leg die deur voor de deur van je collega, je opa of je beste vriendin.

13. Bak ieder weekend iets uit een van die kookboeken die al jaren staan te verstoffen. Houd een oldskool een schriftje bij met de succesnummers – altijd handig (en leuk!) voor later.

14. Maak een voorraad granola voor in je ontbijt de komende week.

Slimmer worden

15. Lezen is altijd een goed idee. Nog leuker? Samen lezen. Een boekenclubje is een goede stok achter de deur en helpt ook de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.

16. Stof je middelbare school-Frans af of leer een compleet nieuwe taal. De app Duolingo is gratis en heel toegankelijk.

17. Verdiep je in je stamboom. Via een site als My Heritage kun je je familieachtergrond uitpluizen – en stuit je misschien wel op verrassingen.

18. Verbreed je wereld en verdiep je kennis met een podcast. Een paar favorieten: You’re wrong about (over de grootste misverstanden over nieuws uit het verleden), How to fail (beroemdheden delen hun grootste fucks-up en wat ze daarvan leerden) en Dolly Parton’s America (je luistert nooit meer hetzelfde naar ‘Jolene’).

19. Masterclass is een online platform waar de groten der aarde (Anna Wintour, Shonda Rhimes, Marc Jacobs, Margaret Atwood, Yotam Ottloenghi) college geven in de meest uiteenlopende onderwerpen.

Selfcare

19. Koop bloemen op de markt of bij een stalletje en schik zelf een fleurig boeket. Instant blijmaker.

20. Of je je in het zweet werkt met Kayla Itsines of jezelf in de neerwaartse hond vouwt met Adriene Mishler: blijf niet in horizontale positie vegeteren op de bank.

21. Eén ding is zeker: thuiswerken is niet goed voor je houding. Verbeter die met de tips & tricks van ‘Posture Ellie’.

22. Je hebt nu alle tijd voor een ‘slow’ beauty routine. Verdiep je in Koreaanse huidverzorging, koop een set om jezelf te voorzien van gelnagellak of ontdek (het bestaan van) je natuurlijke krullen met de curly girl method.

23. Niks om naar uit te kijken? Maak een bucketlist met alles wat je wil doen zodra het weer kan.

Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd

24. Het laatst wat je nu nodig hebt, is nog meer ruis. Vergeet tijdens het opruimen je telefoon niet: sorteer apps, gooi apps die je niet gebruikt van je telefoon, gooi mislukte foto’s weg en verwijder gedownloade podcasts die je al hebt geluisterd (scheelt bakken opslagruimte).

25. Sorteer de boekenkast op kleur.

26. Vergeet tijdens het opruimen het badkamerkastje niet. Alles wat je niet gebruikt (of over de datum is) gaat weg of naar een vriendin.

27. Ga kritisch door de kledingkast. Wat heb je al tijden niet meer gedragen? Verkoop het! Daar ben je uren zoet mee, ruimt heerlijk op en levert ook nog een leuk zakcentje op. Win-win-win.

Beeld: iStock