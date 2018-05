Loondienst of zzp’en, wat maakt nou écht gelukkiger?

Mensen die zzp’en hebben geen baas en kunnen zelf bepalen wanneer ze werken. Voor veel mensen in loondienst klinkt dat prachtig, maar toch brengt zelfstandig ondernemen zonder personeel ook veel zorgen met zich mee. Waar is het gras nu het groenst, bij de zzp’er of bij de werknemer?

Een tijdje terug kwam online boekhoudtool Tellow met de stelling dat zzp’ers -in Nederland zo’n 1,1 miljoen- over het algemeen gelukkiger zijn dan de zeven miljoen mensen die voor een baas werken. Volgens Tellow ervaren zzp’ers minder stress en vinden ze vaker dat ze een droombaan hebben. Dat klinkt tegenstrijdig, want volgens gegevens van het CBS loopt één op de tien zzp’ers risico op armoede. Genoeg reden voor Nu.nl om de stelling te checken.

Het antwoord van Nu.nl op de vraag wie er nou gelukkiger is? Zzp’ers! Dat checkte het medium onder meer bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat recent onderzoek deed naar de baantevredenheid van zzp’ers. Daaruit bleek dat mensen die switchen van een baan in loondienst naar zelfstandig ondernemen hierna tevredener zijn over hun werk. Ook blijken de financiële zorgen te verdoezelen bij de zelfstandigheid van de ondernemers. Edit Josten vertelt aan Nu.nl: ‘De inkomsten zijn niet de oorzaak van de hogere tevredenheid, die zijn gemiddeld lager dan bij mensen in loondienst. Zelfstandigen ervaren over het algemeen meer autonomie en zijn tevredener over de inhoud van het werk dat ze doen.’

Ook het CBS deed onderzoek naar deze prangende vraag. Hieruit bleek dat 81 procent van de zzp’ers tevreden is met hun werk tegenover 76 procent van de werknemer.

Bron: Nu.nl | Beeld: iStock

