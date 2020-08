Maagdenseizoen begint bijna: deze sterrenbeelden passen het best bij jou

Het Leeuwenseizoen maakt bijna plaats voor het seizoen van de Maagd. Als Maagd ben je analytisch en offer je jezelf vaak op voor een ander. We zullen de loftrompet niet al te luid afsteken want als er een sterrenbeeld dat ongemakkelijk vindt, is het de Maagd wel.

Maar om jou, als een van de hardste werkers van het sterrenstelsel, te belonen, zetten we jouw beste matches op een rij. Gerangschikt van slechtst tot best, van Gaby Blaaser en Joey tot Michelle en Barack Obama, van onder naar boven: dit zijn ze.

12. Boogschutter

Maagd wil een realistisch partner die zich kan binden. Boogschutter heeft van beide niet echt een handje. Een Boogschutter kan een hele fijne partner zijn, maar werkt Maagd en haar behoefte aan precisie en orde waarschijnlijk op de zenuwen.

11. Leeuw

In relaties worden Leeuwen graag bewierookt, maar doen ze ook alles om hun partner te supporten. Maagd support waar ze kan, maar is absoluut niet het type cheerleader. Maagd draagt geen roze bril en ziet haar partners tekortkomingen volledig in HD. Ze is kritisch met de beste bedoelingen, maar Leeuw gedijt het best onder optimisme en enthousiasme.

10. Ram

Ram en Maagd zitten beide hoog in energie (Ram fysiek, Maagd meer mentaal), kan Maagd zich nog weleens verliezen in gepieker en details, terwijl Ram een bulldozer-mentaliteit heeft en vaak achteraf pas nadenkt. Als in: Maagd heeft tot op de minuut berekend hoe laat jullie het huis uit moeten en welk tijdframe je hebt om droog aan te komen, Ram vergeet standaard een paraplu.

9. Waterman

Deze twee tekens zijn intellectuelen en de kans is groot dat jullie veel raakvlakken hebben. Waterman heeft echter de neiging discussies uit te lokken om kennis te etaleren, terwijl Maagd helemaal geen zin heeft in dat gestook. Maagd is ook kritisch, maar alleen als het een groter goed dient. Waterman is kritisch omdat hij het leuk vindt zo nu en dan mensen op de kast te jagen. Dat is een wedstrijd die meestal niet goed afloopt.

8. Weegschaal

De Weegschaal is een licht en romantisch type, terwijl Maagd alleen maar kan denken aan de vaat die nog op het aanrecht staat. Het is niet zo dat Weegschaal onrealistisch is of niet hard wil werken, maar dit teken kan zich gewoon niet zo druk maken om kleine alledaagse dingen. Maagd weet wel beter: juist die kleine dagelijkse dingen kunnen enorm in de weg staan.

7. Tweelingen

Hoewel deze twee tekens qua elementen niet echt matchen (luchtteken Tweelingen is te inconsistent voor hetpraktisch ingestelde aardeteken Maagd), houden jullie beiden van kletsen. Jullie botsen beiden weleens tegen iets aan omdat je zo verwikkeld bent in een gesprek. Terwijl Tweelingen een eind weg kletst, kan Maagd razendsnel analyseren en uit het gesprek filteren wat Tweelingen nogal eens mist (het punt).

6. Vissen

Als het tegenovergestelde teken van Maagd, zitten Vissen en Maagd altijd vast in aantrekkingskracht en frustratie. Maagd is hyper-realistisch en begrijpt daarom soms niks van de dromerige Vissen. De harde kritiek van Maagd snijdt dwars door de ziel van de gevoelige Vissen. Toch zijn ze beide toegewijde, bedachtzame en op detail georiënteerde tekens die een geweldig stel vormen als ze een balans vinden tussen emoties en ratio.

5. Schorpioen

Maagd is dol op strakke routines en een verliefde Schorpioen stelt alles in werking om ervoor zijn partner te zijn. Uren handen vasthouden, diepgaande gesprekken, de ander oppikken van het vliegveld? Schorpioen is erbij. Maagd is dol op excellentie en Schorpioen wil de dingen waarvan ‘ie houdt goed doen. Dat maakt jullie virtuoos in van elkaar houden.

4. Maagd

De gevatte gesprekken tussen jullie zijn on fire aangezien Maagden enorm goed zijn in taal. Jullie weten hoe te communiceren om iets gedaan te krijgen en als stel zetten jullie een Ikea kast sneller in elkaar dan wie dan ook. Communiceren tussen twee Maagden draait niet alleen om elkaar leren kennen, maar ook om verder gaan in het leven als een team. Samen zijn jullie niet te stoppen.

3. Steenbok

Maagd en Steenbok kunnen beide competentie erg waarderen – en dan zijn jullie ook nog eens twee van de meest competente tekens van het stelsel. Maagd vindt een georganiseerde sokkenla romantischer dan een bos rozen en de efficiëntie waarmee Steenbok te werk gaat is een enorme turn-on. Het draait echter heus niet alleen om werk. Wanneer deze sterrenbeelden verliefd zijn, wijden ze al hun talent aan de relatie. Met, uiteraard, uitmuntend resultaat.

2. Stier

Maagden dienen graag, terwijl Stieren dolgraag worden bediend. De match is niet eenzijdig omdat Stier zijn partner beschermt en verzorgt als een maffiabaas (een lieve dan). Maagd vindt het stiekem heerlijk om zo op handen gedragen te worden, maar wel in de veiligheid van jullie eigen huis. Deze twee sterrenbeelden vieren elkaar en krijgen daar nooit genoeg van.

1. Kreeft

De zorgzame Kreeft kan de gespannen Maagd kalmeren als geen ander. Het gaat verder dan praten: Kreeft brengt emotionele diepte en toewijding in de relatie en masseert je schouders als je er niet om hebt gevraagd. Maagds aandacht voor details vertaalt zich in attente cadeaus (pizza van het restaurant waar jullie naartoe gingen op jullie eerste date) die het warme, nostalgische hart van Kreeft doen smelten.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock