Zó pas je jouw leefstijl aan op de vier verschillende fases van de maan

Dat de stand van de maan niet alleen invloed heeft op de waterhuishouding hier op aarde, maar ook heel veel invloed heeft op onze emoties en ons lichaam, dat is inmiddels niks nieuws meer. Soms kun je in een sombere bui raken en ervaar je slapeloze nachten, de andere keer voel je je juist weer als herboren. Met deze tips kun je je leeftstijl aanpassen naar de vier verschillende fases van de maan.

Dat de maan ook invloed heeft op ons lichaam en geest is niet zo heel gek. Het mensenlijk lichaam bestaat namelijk ook voor zeventig procent uit water, en de maan beïnvloed dus niet alleen het water van de zee, maar ook het water in ons lichaam. We hebben een aantal do’s en don’ts voor je op een rijtje gezet bij elke maanfase.

1. Nieuwe maan

De kracht van de maan is tijdens deze fase op haar laagste punt. Een goed moment dus om alles voor jezelf weer even op een rijtje te zetten.

Do’s = Tijdens de Nieuwe maan is het een goed moment om even helemaal tot jezelf te komen, bijvoorbeeld door te gaan mediteren. Ook is het een goed moment om nieuwe plannen te maken.

Don'ts = Vraag tijdens deze maanfase vooral niet teveel van jezelf. Laat alles op je afkomen en relax. Ook is het niet verstandig om tijdens deze maanfase alcohol of tabak of koffie te nuttigen. Blijf vooral helemaal clean.

2. Wassende maan

Tijdens de Wassende maan is het goed om de plannen die je hebt gemaakt in de vorige fase te gaan onderzoeken.

Do’s = Ga actie ondernemen! Ga sporten, werken aan je relaties. Zorg dat je je studie en werk onder controle hebt. Alle acties die je onderneemt, zullen dubbel zo goed uitpakken.

Don'ts = Kijk tijdens deze fase vooral vooruit en niet achteruit. Het verleden is in het verleden. We leven in het nu.

3. Volle maan

In deze periode is de kracht van de maan het allergrootst. Het is een periode van heftige emoties die zelfs kunnen lijden tot slapeloosheid. Gelukkig duurt deze periode maar vier dagen.

Do’s = Tijdens de volle maan is het belangrijk om sociaal contact te onderhouden. Maar ook om je doelen die je in de eerste fase hebt opgesteld een laatste zetje te geven. Haal vooral lekker veel energie uit de maan. Daar worden we zelf ook energiek van.

Don'ts = Ga vooral geen gekke dingen doen. Probeer niet teveel te slapen, daar word je alleen maar onrustig van. En stel die operaties ook nog maar eventjes uit. In deze fase kunnen bloedingen namelijk heftiger zijn.

4. Afnemende maan

Tijdens de laatste fase is het een goed moment om dingen af te ronden, afscheid te nemen en projecten af te gaan sluiten.

Do’s = Probeer tijdens deze fase eens van je slechte gewoontes af te komen. Die vriendschap die voor jou niet meer lijkt te werken, sluit hem af. Die verslaving waar je niet vanaf komt, probeer af te kicken. En ruim je huis eens op, dan wordt het automatisch ook opgeruimd in je hoofd.

Don'ts = Begin nog geen nieuwe projecten. Dat kan weer in de volgende fase. Deze fase staat in het teken van afronding en afsluiting.

Bron: Happinez