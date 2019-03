Macaulay Culkin: ‘Er was inderdaad een alarm in de buurt van de slaapkamer van Michael Jackson’

De documentaire Leaving Neverland veroorzaakt veel verdeeldheid. James Safechuck en Wade Robson beschuldigen Michael Jackson van kindermisbruik, maar Macaulay Culkin bleef de popster altijd verdedigen. Toch deed de Home Alone-acteur al eerder een schokkende onthulling.

Macaulay bevestigde namelijk al heel wat jaren terug in een rechtszaak dat er wel degelijk een soort alarm was bij de slaapkamerdeur van Michael Jackson. Iets waar James Safechuck in de documentaire ook over vertelde. Zo zouden er belletjes aanwezig zijn geweest bij de verschillende ruimtes om de popster te waarschuwen zodra er mensen aankwamen.

Alarm

Macaulay lijkt dus te hebben toegegeven dat er inderdaad sprake was van een zelfgemaakt alarmsysteem. In 2005 zei hij in de rechtszaak: ‘Er was een soort pad waarbij een alarm af zou gaan als iemand de deur zou naderen. Als iemand in de buurt kwam, hoorde je een soort alarm, iets als ’ding-dong’.’ In deze zaak stond Jackson terecht voor zeven gevallen van seksueel misbruik.

Ontkennen

Culkin zelf heeft altijd ontkend dat hij misbruikt zou zijn door Jackson en omschreef Michael eerder in een podcast als ‘hilarisch, lief, maf en charmant.’ De kindster ziet hun vriendschap dan ook nog steeds als een normale relatie en legt uit: ‘Ik had niemand die begreep waar ik doorheen ging: de kinderen op school hadden geen idee. En hij wist precies wat ik meemaakte, en wilde er zeker van zijn dat ik me niet alleen voelde. Ik weet dat het voor de rest van de wereld een big deal was, maar voor mij was het een normale vriendschap.’

