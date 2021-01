Twijfel je of je wel écht bij je partner past? Doe de ‘MAFS’ matchtest

Ben je net aan het daten of al langere tijd samen en twijfel je aan je nieuwe partner? Dan is het natuurlijk het beste om naar je gevoel te luisteren. Maar als je er niet uitkomt, kan de ware MAFS matchtest misschien een handje helpen.

In Married at first sight gaan wetenschappers voor de kandidaten van het programma op jacht naar de perfecte match. Dat is soms best jaloersmakend voor de singles onder ons. Maar binnenkort kun je zelf een dergelijke test doen om jouw ideale partner te vinden, of duidelijkheid over je huidige relatie te krijgen.

Married at first sight

Het is nogal een omstreden programma, maar de formule van Married at first sight lijkt toch écht te werken. Wetenschappers stellen voor het programma allerlei testen samen, die de kandidaten moeten invullen. Uit de antwoorden moet blijken wat zij belangrijk vinden in een relatie en hoe hun ideale partner eruit ziet, waarna ze door de experts gekoppeld worden.

Hulp van professionals

Nu hebben we in het dagelijks leven natuurlijk niet zo’n leger aan wetenschappers paraat staan, die ons helpen bij het vinden van the one. Wij zijn aangewezen op oppervlakkige datingapps, datingsites of een kort gesprek in de kroeg (als die ooit weer open gaan). Kortom, een beetje hulp kunnen we wel gebruiken. Ook als we al wel een relatie hebben.

Matchtest

In de ‘MAFS’ matchtest kun je samen met je liefde of toekomstige vlam de test doen, en kijken hoe goed jullie matchen. Je kunt vragen verwachten als ‘Hoe emotioneel verbonden voel jij je met je partner?’ en ‘Wanneer voel jij je het meest geliefd?’. Ook word je onderworpen aan stellingen zoals ‘Ik heb veel aandacht nodig’, en ‘Ik zeg direct waar het op staat’. Zo kun je er volgens de veelbelovende beschrijving van de test precies achter komen of je matcht, of beter verder kunt zoeken.

Kun je wel wat hulp van cupido gebruiken? Dan kun je de test hier doen.

