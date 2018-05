Maker Avicii-documentaire schrijft emotionele brief

Alsof het zo had moeten zijn: de documentaire over het leven van Tim Bergling, beter bekend als DJ Avicii, verscheen eind maart op Netflix. Nog geen maand na de release werd de 28-jarige Tim dood gevonden in zijn hotelkamer in Masqat, Oman. Nu laat de maker van de ingrijpende documentaire, Levan Tsikurishvili, via een emotionele brief van zich horen.

In de eerste alinea windt Levan er geen doekjes om: hij verwijt de ‘oppervlakkige wereld van de muziekindustrie’ dat ze hem -Tim Bergling- nooit écht hebben begrepen. Dat de muziekindustrie niet ‘slim genoeg’ is om een intelligent en loyaal persoon als Avicii écht te begrijpen.

Na het duidelijke verwijst schrijft de documentairemaker over zijn bijzondere vriendschap met Tim. Levan en Tim zijn vier jaar lang intens met elkaar opgetrokken en hebben in die tijd gewerkt aan verschillende projecten, maar vooral ook mooie gesprekken gevoerd. ‘Ik ben zo dankbaar voor alles wat we hebben meegemaakt, voor alles wat je me hebt geleerd. Voor alle WEEK-lange creatieve gesprekken die we hebben gevoerd en alle nachtenlange muzieksessies.’

‘Je hebt me een wereld laten kennen die ik nooit voor ogen had gehad en ik zal je daar elke dag voor danken. Ik zal loyaal aan je blijven totdat we elkaar opnieuw ontmoeten op een betere plek.’

