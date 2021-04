Ex-partners Leontine en Marco blijven weer geregeld bij elkaar slapen

Marco Borsato (54) heeft sinds zijn breuk met Leontine (53) inmiddels al meerdere keren laten weten dat ‘no matter what’ Leontine altijd zijn enige grote liefde zal blijven. En blijkbaar is de noodkreet door Leontine gehoord, die zou namelijk de laatste tijd zo nu en dan bij haar ex-man blijven logeren.

Het is al laat, veel te laat

Afscheid nemen bestaat niet voor Marco en Leontine. Als we Story mogen geloven zoeken de twee elkaar regelmatig op en verblijft ze vaak bij de zanger in zijn penthouse in Alkmaar. “Ze kent daar de weg al bijna net zo goed als in haar eigen huis in het Gooi”, staat er te lezen in het entertainmentblad. Daarnaast zouden vrienden van zowel Marco als Leontine bevestigd hebben dat de zanger alles op alles zet om het hart van zijn grote liefde terug te winnen.

Pril

Volgens Story typeren vrienden van het stel de huidige situatie als “veelbelovend maar pril”. Daarnaast zou Marco zich momenteel vasthouden aan het motto ‘rustig aan, dan breekt het lijntje niet’ – iets wat Leontine wel zou kunnen waarderen.

Echte liefde

Vorige week zouden Leontine en Marco zelfs samen een bezoekje hebben gebracht aan Mary, de moeder van de zanger. Zij vertelde eerder dat nog altijd sprake was van “echte liefde” tussen de twee en ze “nog altijd een team voor de kinderen” vormden. “Marco en Leontine houden nog van elkaar”, vertelde ze aan RTL Boulevard, nadat Marco openlijk zijn liefde verklaarde op Valentijnsdag. Toch zat een verzoening er volgens Mary niet in. “Ze zijn wel echt uit elkaar”, zei ze destijds. Of dat nog steeds het vooruitzicht is, is nog maar de vraag.

Turbulente tijd

Marco heeft een heftig jaar achter de rug. Begin 2020 kwam naar buiten dat hij kampte met een burn-out, een maand later bleek dat de zanger en Leontine na een huwelijk van 23 jaar uit elkaar gingen. Na de scheiding bleven de twee in harmonie met elkaar omgaan, niet in de laatste plaats vanwege hun kinderen Luca (22), Senna (19) en Jada (18). Zo eet Marco geregeld mee bij Leontine en de kinderen en kwam Leontine afgelopen zomer naar het 75e verjaardagsfeest van Marco’s moeder Mary. Bovendien heeft Marco er nooit een geheim van gemaakt dat Leontine toch écht de enige vrouw in zijn leven is.

