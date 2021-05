Dit zijn de meest gemaakte fouten tijdens seks volgens mannen én vrouwen

Seks blijft een gevoelig onderwerp om over te praten. Een evaluatiegesprek hebben vrouwen dan ook liever met hun vriendinnen, dan met hun partner zelf. Maar dat we van onze partner geen verbeterpunten te horen krijgen over onze bedprestaties, betekent niet dat we geen fouten maken.

De afgelopen jaren hebben we heust wel het een en ander geleerd, en wat ervaring opgedaan. Maar eigenlijk doen we allemaal maar gewoon wat. Er bestaat ook geen regelboekje waarin staat hoe het wél moet. De zou daarom denken dat het bijna niet mogelijk is om fouten te maken, maar niks is minder waar.

Dit zijn de meest gemaakte fouten tijdens de seks volgens mannen én vrouwen:

De Britse datingssite ‘Illicit Encounters’ heeft aan tweeduizend mensen, mannen en vrouwen, gevraagd wat volgens hen de meest gemaakte fout is in bed. De uitkomsten liggen nogal ver uit elkaar.

Dit zijn de meest gemaakte fouten tijdens de seks volgens mannen:

– Geen initiatief tonen om seks te hebben

– Te veel praten tijdens de seks

– Te voorzichtig zijn tijdens de seks

– Denken dat mannen altijd seks willen hebben

– Altijd het licht uit willen tijdens de seks

– Vertellen hoe de seks met je ex-partner was, en was hij deed in bed

– Te veel bezig zijn met hoe je er uitziet

– Tijdens de seks te veel aan het nadenken

– Niet open staan voor nieuwe dingen

– Een orgasme faken

Dit zijn volgens vrouwen de meest gemaakte fouten tijdens de seks:

– Geen tot weinig tijd voor het voorspel

– ‘Dirty talk’, maar op een nogal neerbuigende manier

– Weinig emotie tonen tijdens de seks

– Alleen met zichzelf bezig zijn en niet met de vrouw

– Vervelende opmerkingen maken over het lichaam van de vrouw

– Onhandig zijn in bed

– Denken te weten wat we willen, zonder dit te vragen

– Altijd als eerste klaarkomen

– Na de seks geen ‘after seks cuddle’ maar afstandelijk doen

– Na het orgasme meteen in slaap vallen

Verschillen

Dit zijn inderdaad wel behoorlijke verschillen. Seks hoeft geen taboe te zijn. Als je er open over praat met je partner, zal de seks ook vanzelf beter worden. Geef aan wat je fijn vindt en ook vooral wat niet.

Bron: Beautify | Beeld: GettyImages