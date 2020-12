Dit is het meest verkochte seksspeeltje tijdens Black Friday weekend

De winkelstraten liepen over en postbodes hebben het drukker dan ooit om alle online bestellingen na het Black Friday-weekend af te leveren. Koopjesjagers sloegen hun slag in kledingwinkels en interieurzaken, maar dat zijn niet de enige plekken die gretig aftrek vonden (wink wink, nudge nudge).

Dat was in Engeland niet anders. Sekspeeltjes- en lingeriewinkel Ann Summers zag de verkoop van met name één specifiek speeltje rap stijgen. Want zoveel mensen, zoveel wensen, maar toch is er blijkbaar één speeltje dat het grote publiek kan bekoren. We hebben het over de The Luxe Vibrator.

Voor beginners

De vibrator in kwestie is er eentje in de categorie allemansvriend. Het speeltje komt in een glamoureus metallic en heeft maar liefst tien verschillende standen. Je kunt de vibrator inzetten voor inwendig gebruik, maar dankzij de taps toelopende punt ook voor stimulatie van de clitoris. Niet gek dus dat het speeltje zo populair is; zeker aangezien ‘ie (nog steeds!) voor de helft van de prijs te koop is. In plaats van 26 euro, is het speeltje nog steeds te koop voor 13 euro. Dus mocht je een last-minute sinterklaascadeau zoeken voor een vriendin…

‘Niet intimiderend’

De reviews zijn in ieder geval lovend. ‘Raad dit aan voor iedere beginner. Geweldig eerste speeltje’, en: ‘Makkelijk in gebruik, niet intimiderend en was heel opwindend om zowel met mijn partner als alleen te gebruiken’, schrijft een andere fan.

Kortom: mocht je al een tijdje een seksspeeltje overwegen, dan is dít misschien toch het moment voor de bijl te gaan. Wordt dat thuiszitten ook opeens een stuk minder vervelend.

Bron: Red | Beeld: iStock