Zó zag Meghan Markle er dus uit toen ze nog een stuk jonger was

Wij durven te wedden dat Meghan Markle (39) vroeger nooit durfde te dromen dat ze later met een prins zou trouwen. Maar als wij even in haar verleden duiken, verbaast het ons niets dat prins Harry voor haar gevallen is. Want ook toen ze jong was zag ze eruit als een princess.

Kijk snel naar de foto uit de oude doos!

Grote liefde

In november 2016 bevestigde het Britse koningshuis dat Meghan Markle sinds enige tijd een relatie met de Britse prins Harry, haar grote liefde, had. Één jaar later werd publiekelijk bekend gemaakt dat het paar zich eerder die maand ging verloven. En op 19 mei 2018 gaven ze elkaar eindelijk het ja- woord bij het St. George’s Chapel van Windsor Castle. Bij de plechtigheid waren veel beroemdheden aanwezig. Waaronder James Blunt, Idris Elba, Oprah Winfrey, Serena Williams en Elton John.

Zoontje Archie

Sinds vorig jaar zijn Meghan en Harry de kersverse ouders van prachtige zoontje Archie Harrison Mountbatten-Windsor (1). Vorige week mocht hij voor het eerst een kaarsje uitblazen.

Seksistisch

Hoe knap is Meghan Markle op onderstaande foto? Ze was hier nog maar 11 jaar oud. Ze werd destijds geïnterviewd voor de televisie, omdat ze een reclame over vaatwastabletten seksistisch vond. Als aanleiding schreef ze een brief aan de directeur van het bedrijf met de vraag of zij de reclame konden veranderen. En dat deden ze! Ze zette zich dus al op super jonge leeftijd in voor vrouwenrechten. Go, Meghan!

Meghan Markle in 1992

