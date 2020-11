Kan seks je menstruatie triggeren? Een gynaecoloog legt uit

Het overkomt de beste en er zijn natuurlijk ergere dingen, maar ongesteld worden precies wanneer het gezellig wordt tussen de lakens is een mood killer. Niks om je voor te schamen, maar vervelend is het wel. Al is het alleen maar omdat je die vlekken zo lastig uit je hagelwitte lakens krijgt.

Dat brengt ons tot de vraag: word je ongesteldheid opgewekt tijdens seks? Ja en nee, zegt gynaecoloog Lucky Sekhon. Seks kan het proces versnellen, maar de kans is klein.

Impact

‘In theorie is het mogelijk omdat seks een sterke impact kan hebben op je voortplantingsorganen. Een orgasme kan ervoor zorgen dat de baarmoeder samentrekt, wat ervoor kan zorgen dat je baarmoederslijmvlies sneller afbreekt. Dit kan alleen als je al op het punt staat ongesteld te worden vanwege een dalend progesteronlevel, als tijdens de ovulatie geen eitje bevrucht is geraakt.’

Soloseks

Intense seks zorgt er dus niet voor dat je opeens ongesteld wordt als dat pas over twee weken op de planning staat. Maar als je de menstruatie al verwacht en het proces (zonder dat je het weet) al is begonnen, kan een orgasme net dat laatste duwtje zijn. Dat betekent dat ook soloseks en seks zonder penetratie ervoor zorgen dat je misschien net iets vroeger ongesteld wordt.

Menstruatie-matje

Dat is goed nieuws als je al op je menstruatie zit te wachten: een orgasme kan net de trigger zijn die nodig is om eindelijk door te zetten. Maar wat als je officieel morgen pas ongesteld moet worden en nu twijfelt of je wel seks moet hebben (want: het bedlinnen!)? Dan is dit ‘menstruatie-matje’ misschien een optie. Je legt het op bed en het zuigt alle vloeistoffen op. Daarna kan ‘ie zo in de wasmachine (ook praktisch als je graag koffie drinkt in bed). Te laat? Dep dan wat waterstofperoxide op de vlek.

