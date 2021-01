Stel je eens voor: je bent ongesteld, maar hebt geen cent meer op je bankrekening staan om tampons of maandverband te kopen. De horror. Toch heeft 1 op de 10 Nederlandse vrouwen met deze zogenoemde menstruatiearmoede te maken. De stijd tegen deze pijnlijke kwestie is gestart, maar nog lang niet gestreden.

Het klinkt als een situatie die in een rijk land als Nederland niet voor zou kunnen komen, maar toch is het een groot probleem. En dat moet anders, vindt ook Marthe de Win van stichting De Bovengrondse. Ze vertelt aan RTL Nieuws: ‘Deze vrouwen nemen hun toevlucht tot wc-papier, vodden of de luiers van kinderen.’

Moeilijk onderwerp

Om hulp vragen is in dit geval een zeer lastige kwestie, meent de Win. ‘Het bespreken is heel moeilijk: je geldgebrek bespreken is al moeilijk, over je menstruatie praten komt daar nog eens bij.’ Schotland is een voorloper wat menstruatiearmoede betreft, want vorig jaar ging daar een wet van kracht die het mogelijk maakt dat maandverband en tampons gratis te verkrijgen zijn.

Strijd tegen menstruatiearmoede

In Nederland wordt er sinds kort wel veel gesproken over het onderwerp, maar een wet is nog niet doorgevoerd. De PvdA strijdt voor dezelfde wetgeving als in Schotland, maar volgens staatssecretaris Bas van ’t Wout wordt er in Nederland al voldoende aan armoedebestrijding gedaan. GroenLinks-raadslid Julia Kleinrensking is het hier niet mee eens. ‘Het is ontzettend schrijnend dat dit probleem er is in een rijk land als Nederland. We zouden het liefst zien dat landelijk wordt besloten dat deze producten voor vrouwen die in armoede leven gratis worden aangeboden, maar helaas wil het kabinet daar niet aan’, zegt ze tegen RTL Nieuws.

Actie

De 16-jarige scholier Mai startte een weggeefwinkel op haar school te Almere, waarbij er gratis tampons en maandverband aangeboden worden aan de scholieren. ‘Die staan in speciale kasten op de meidenwc’s’, vertelt ze. ‘Er wordt veel gebruik van gemaakt. Soms durven meiden gewoon niet te vragen om een tampon. Maar er zijn ook leerlingen op onze school waarbij het niet zo vanzelfsprekend is dat ze tampons kunnen kopen’, aldus de tiener.

