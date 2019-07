Mijn man is nonchalant bij het oppassen. Wat moet ik doen?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Mijn man is nonchalant met oppassen.

VIVA-forummer B. heeft een peuter van 2,5 jaar oud die nogal ondernemend en nieuwsgierig is: ze rent er zo vandoor en gaat op onderzoek uit. De ene keer houdt ze in de gaten waar papa of mama zijn, maar vaak ook niet. B. holt er vaak achteraan omdat ze haar kind niet wilt kwijtraken, maar haar man heeft het niet eens door als ze wegloopt. Die denkt: ze komt wel weer terug en gaat soms pas lopen wanneer ze al uit gezichtsveld is. B. heeft het er al vaker met haar man over gehad maar die vindt dat ze zich aanstelt. Ze vraagt advies bij haar mede-forummers:

sugarmiss : ‘Op straat vind ik het onverantwoord dat je man zo slecht op let. Ik zou hem serieus niet meer met kind alleen op pad laten gaan. Straks eindigt je kind onder een auto of in het water.’

Kissie30 : 'Vertrouw je man op zijn eigen inzicht. Jouw manier is niet per se de juiste. Je man wil heus ook niet dat er iets gebeurd, hij heeft gewoon een andere aanpak. Zodra je samen een kind opvoedt zul je echt moeten accepteren dat jullie niet alles hetzelfde doen.'

TsumTsum : 'Is hij haar wel eens echt kwijt geraakt toen jij er niet bij was of ben je er eigenlijk altijd bij? Als hij echt zo slecht op let moet hij haar toch al een paar keer kwijt geweest zijn lijkt mij.'

ikbenikenjijbentjij : 'Volgens mij zorgt hij gewoon voor zijn kind. Met andere inzichten dan jij. Moeders zijn heel beschermend. Willen voorkomen dat het fout gaat. Vaders geven meer ruimte om te ontdekken. Mooie balans is dat!'

ikbedoelhetgoed : 'Bedoel je dat man jullie peuter uit het oog, en soms zelfs uit het gezichtsveld, verliest buiten? Dat klinkt levensgevaarlijk. Een peuter is in staat de weg op te rennen of in een sloot te vallen. Geen situaties waar je op een afstand naar wilt kijken. Of gaat dit over andere omstandigheden?'

Troeteltje : 'Ik en partner hanteren ook andere maatstaven op veel vlakken. Zo ook in de opvoeding. De basis komt overeen, de invulling verschilt. Ik moet het loslaten, want anders ben ik degene die letterlijk gek zal worden.'

– Hanka -: 'Hier juist andersom, mijn man schiet eerder in de stress dan ik. Ik laat ze bijvoorbeeld sneller alleen op een hoog klimtoestel klimmen terwijl mijn man er dan bij staat om ze vast te houden/op te vangen. Ik vraag me nog steeds wel eens af of ik nu naïef ben of hij overbezorgd maar vooralsnog redden ze zich prima. Het hangt ook samen met het karakter van je kind natuurlijk.

Op basis van de info die je nu heeft is het nogal lastig iets over de situatie te zeggen, het hangt er van de omgeving af of een peuter gevaar loopt als hij/zij uit zicht verdwijnt.'

Op basis van de info die je nu heeft is het nogal lastig iets over de situatie te zeggen, het hangt er van de omgeving af of een peuter gevaar loopt als hij/zij uit zicht verdwijnt.’

ElfjeTwaalfje: 'Als peuter binnenshuis of in een afgesloten tuin er vandoor gaat: geen probleem. Als peuter er buiten het eigen terrein vandoor gaat: er achteraan, want dan is de veiligheid in het gedrang.'

