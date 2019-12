De 26-jarige vrouwenactiviste Zozibini Tunzi mag de vlag uithangen, of de tiara opzetten, you name it. Zij is namelijk bekroond tot Miss Universe 2019.

Dat heeft de organisatie van Miss Universe vandaag bekend gemaakt. Met de winst van de eretitel heeft de Zuid-Afrikaanse Miss in totaal negentig andere kandidaten achter zich gelaten. In de eindstrijd moest ze het opnemen tegen Miss Puerto Rico en Miss Mexico.

Vrouwenactiviste

Naast haar deelname als Miss werkt Tunzi als PR-professional en zet ze zich in voor gendergelijkheid. Zelfliefde en self care heeft ze hoog in het vaandel staan, want ze moedigt vrouwen aan om van zichzelf te houden zoals ze zijn.

Goodbye badpakronde:

Miss New York wint badpakloze Miss-verkiezing

Nederlandse Miss

De 24-jarige Sharon Pieksma vertegenwoordigde Nederland, maar kwam helaas niet verder dan de eerste ronde.

Steve Harvey

Ook presentator Steve Harvey, die de eer had om de show aan elkaar te kletsen, kwam niet heel erg ‘ver’ in zijn opdracht. Net als vorig jaar – toen hij ook de Miss Universe-titel mocht uitreiken – maakt hij een pijnlijke verspreking. Dit keer met betrekking tot Miss Filipijnen.

Toen hij een foto van de Aziatische schone liet zien, riep hij haar uit als winnares van de categorie beste kostuum. Maar helaas, hij zat er naast. ‘Het is niet Miss Filipijnen, maar Miss Maleisië’, zo corrigeerde de Maleisische winnares Shweta Sekhon hem.

In 2015 maakte hij een grap over Colombiaanse drugskartels nadat hij ten onrechte Miss Colombia als winnares had aangewezen. Op social media kon hij rekenen op stevige kritiek.

Bekijk hieronder het pijnlijke moment van drie jaar geleden.

En hier de nieuwe blunder van Steve Harvey.

Bekijk hieronder hoe Zozibini Tunzi wordt uitgeroepen tot Miss Universe 2019.