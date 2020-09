Money, money, money: stappen om te zetten wanneer je minder verdient dan een collega

Erachter komen dat je niet evenveel salaris krijgt als je collega terwijl je hetzelfde werk doet, is natuurlijk zuur. Minder verdienen is daarom misschien ook wel een motivatie om eens een gesprek aan te vragen. Zo ga je het beste te werk.

Lees ook:

Onderhandelen als een baas: zo krijg je het salaris dat je verdient

Het lastige is natuurlijk dat je niet de exacte reden weet voor het salarisverschil. Het is daarom wijsheid om eerst goed na te denken voordat je naar je manager gaat. Zet je collega misschien nét niet dat stapje extra om dit verschil te verdienen? Ook is het moment van aankaarten belangrijk: wanneer het bedrijf in zwaar weer verkeert of midden in een overname zit, kun je misschien beter even wachten.

Minder verdienen collega

Wel hét moment? Dan is het belangrijk om eerst goed ‘bewijs’ te verzamelen. Zorg dat je duidelijk kunt laten zien wat de situatie is en waarom ook jij evenveel zou moeten verdienen. Vervolgens is het tijd om een afspraak te maken met je leidinggevende. Hierin is het het beste om ook al van tevoren aan te geven waar je het over wilt hebben: zo kan ook jouw manager zich voorbereiden.

Geen verwijten

Het is natuurlijk heel makkelijk om in zo’n gesprek met verwijten te gaan strooien, maar doe dit liever niet. Geef gewoon op een kalme manier aan wat je conclusies zijn en wat dat met je doet. Leg uit waarom je vindt dat jij ook net dat trapje omhoog zou mogen en vraag ook eventueel waarom dat niet zou kunnen. Misschien kan het namelijk op een later moment wel, maar is daar gewoon nu niet de ruimte voor. Zo weet je dat je op een later moment in ieder geval wél gewoon kan krijgen waar je recht op hebt!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash