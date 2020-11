Monica Geuze deelt zoete foto met dochter Zara-Lizzy

Het gebeurt niet vaak dat Monica Geuze op haar Instagramaccount een foto deelt met dochter Zara-Lizzy. Haar volgers zijn dan ook blij verrast door haar meest recente foto.

Monica houdt haar dochtertje Zara-Lizzy zoveel mogelijk uit de schijnwerpers. Ze wil dat het meisje later zelf die keuze moet kunnen maken. Als het meisje dan toch voorbij drentelt in vlogs of video’s zorgt de influencer er dan ook altijd voor dat het gezicht van het meisje niet duidelijk in beeld is. Foto’s van hen samen zijn dan ook spaarzaam.

‘Love you’

Hoewel Zara-Lizzy ook op deze (paar maanden oude) foto niet heel duidelijk in beeld is, is wel te zien dat het meisje al behoorlijk is gegroeid en nu toch echt geen baby meer is. ‘Love you’, schrijft Monica bij het zoete plaatje.

Dit bericht bekijken op Instagram Love you❤️❤️❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door MONICA GEUZE (@monicageuze) op 4 Nov 2020 om 10:13 (PST)

Onlangs werd bekend dat iemand in Monica’s directe omgeving privéfoto’s van haar gezin verspreidt. Om vrienden en familie toch een beetje op de hoogte te houden, maakte ze een afgeschermd account. De ondernemer was dan ook woedend toen bleek dat foto’s van dat account waren gelekt. ‘Naar mijn idee zijn dit de mensen die ik kan vertrouwen en zo voelt dat nu dus absoluut niet.’

