De mooiste lente items met een bloemenprint onder de €50

Yes! De lente is officieel begonnen en we kunnen bijna genieten van onze nieuwe lente items. Natuurlijk heb je al genoeg pastel, ruiten, blokjes en stippenprint in je bezit, maar wat dacht je van een bloemenprint? Deze print schreeuwt immers LENTE! En een bloemenprint is al lang niet meer oubollig. StyleToday zet de twaalf mooiste items voor je op een rijtje.

Life wild, flower child

Misschien associeer je de bloemenprint wel met dat ouderwetse bloemengordijn van je oma, maar dit is al lang niet meer zo! De bloemenprints zijn dit seizoen trendy, mooier en veel hipper. Nog niet overgehaald? Das niet erg, ik ga je helpen om van deze vrolijke print te houden. Heb je namelijk weleens over de voordelen nagedacht? Doordat de print al vrij aanwezig is, hoef je geen andere items te gebruiken om je outfit te upgraden. Ook is de print onzettend goed te combineren: met knalrood, spierwit, strepen of zelfs met een andere bloemenprint. Dat is toch heerlijk? Scheelt een hoop gezeur in de ochtend. Dus hup, nu hoef je alleen nog maar te kiezen hoe jij je printje wilt hebben! Want een mooi shirt met print is het natuurlijk heel tof met een spijkerjas, maar wat dacht je van een broekpak met bloemenprint all over? Ik kan niet wachten tot ik in mijn bloemenpak kan flaneren op de terrassen. Alleen mijn zonnebril ontbreekt nu nog!

Shop jouw lentegarderobe

