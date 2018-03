Must-go: een beach bar speciaal voor je hond

Scheveningen, move over. De allerleukste beach bar vind je namelijk niet in ons land, maar aan het strand van Podvorska Harbor, Kroatië. Mits je van honden houdt natuurlijk, maar wie doet dat nou niet? Monty’s Dog Beach and Bar is, zoals de naam het eigenlijk al zegt, dan ook the place to be voor jou en je viervoeter.

Want zeg nou eerlijk: als jij geniet van een welverdiende vakantie, dan hoort je hond dat toch ook te doen? Juist ja, zo dachten ze er in Kroatië dus ook over. Daarom wordt het niet alleen jou naar de zin gemaakt, maar ook je trouwe viervoeter. De beach bar, dat er overigens uitziet als een groot hondenhok, serveert dan ook zelfgebrouwen biertjes voor zowel de baasjes als de honden.

Traktatie

Maar ook wanneer je beste vriend honger begint te krijgen, ben jij hier aan het juiste adres en kun je ‘m trakteren op pizza en ijs speciaal voor honden. Klinkt goed, toch? Mocht je overigens geen honden hebben, maar wel altijd vooraan in de rij staan om ze te knuffelen: ook dan ben je volgens de eigenaars van harte welkom bij Monty’s Dog Beach and Bar.

Bron: Business Insider Beeld: YouTube, iStock